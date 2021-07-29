«داستر» تتصدر تراخيص سيارات «رينو» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «رينو» فى مختلف وحدات المرور، نحو 753 مركبة خلال شهر يونيو الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«رينو» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وذلك استنادًا للبيانات الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

تصدرت «داستر» قوائم تراخيص طرازات العلامة الفرنسية بعدما تمكنت من تجسيل 266 مركبة، تبعتها «لوجان» فى المركز الثانى بإجمالى 192 سيارة.

وجاءت «سانديرو» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 168 وحدة، أعقبتها «كادجار» فى المركز الرابع بإجمالى 98 مركبة.

وحلت «ميجان» فى المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا لـ«رينو» بوحدات المرور، مسجلة نحو 28 مركبة، تبعتها «كابتشر» فى المركز السادس بترخيص سيارة واحدة فقط، خلال الشهر الماضى.

يذكر أن العلامة الفرنسية «رينو» حصدت المرتبة الرابعة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي» خلال شهر يونيو الماضى.

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، نحو نحو 25 ألفًا و686 مركبة خلال يونيو الماضى.

جدول يوضح ترتيب سيارات «رينو» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى

الطراز عدد السيارات المرخصة داستر 266 لوجان 192 سانديرو 168 كادجار 98 ميجان 28 كابتشر 1

إعداد – المال