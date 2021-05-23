سيــارات

«داستر» تتصدر تراخيص «رينو» بوحدات المرور

بإجمالى 255 مركبة خلال الشهر الماضى
المال - خاص 6:52 ص, الأحد, 23 مايو 21 6:52 ص, الأحد, 23 مايو 21

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تصدر طراز «داستر» قوائم تراخيص سيارات «رينو» فى مختلف وحدات المرور بإجمالى 255 مركبة خلال شهر أبريل الماضى بحسب التقرير الصادر عن تراخيص السيارات فى مصر- الذى حصلت «المال» على نسخة منه.

وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من «رينو» نحو 554 مركبة فى مختلف الوحدات خلال أبريل الماضى.

ويعد طراز «داستر» أحد الطرازات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب من جانب المستهلكين؛ حيث ينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، وينتج قوة قدرها 115 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

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فى المقابل، جاءت «رينو كادجار» فى المرتبة الثانية بقائمة سيارات العلامة التجارية «رينو» المرخصة بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 103 مركبات، خلال الشهر الماضى.

وتتوافر «كادجار» عبر 3 فئات فى السوق المحلية، وتعتمد على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سى سى تيربو، يولد قوة 130 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

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وجاءت «رينو ميجان» فى المرتبة الثالثة بقائمة تراخيص العلامة الفرنسية «رينو» مسجلة نحو 98 سيارة، تبعتها «لوجان» فى المركز الرابع بنحو 93 وحدة.

يذكر أن «رينو ميجان» تحصل على الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ والتى بدأ تطبيقها خلال شهر يناير 2020.

وتمركزت «سانديرو» فى المرتبة الخامسة بقائمة تراخيص سيارات العلامة الفرنسية «رينو» بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 5 مركبات خلال الفترة المذكورة.

يذكر أن «رينو» تمركزت فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» بنحو 554 مركبة، من إجمالى أعداد المركبات المرخصة التى بلغت نحو 20 ألفًا و552 وحدة خلال الشهر الماضى.

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يوضح الجدول التالى ترتيب سيارات «رينو» المرخصة فى وحدات المرور خلال أبريل الماضى

الطرازعدد السيارات المرخصة
داستر255
كادجار103
ميجان98
لوجان93
سانديرو5

إعداد : المال – الأرقام بالوحدة

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بقلم المال - خاص

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