دار الهندسة و Flat6Labs وSIAC يطلقون برنامج تسريع الأعمال لتكنولوجيا البناء «Makers ConTech»

أطلقت Flat6Labs، المتخصصة في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، برنامج مسرّع الأعمال لتكنولوجيا البناء “Makers” ConTech بالشراكة مع SIAC ودار الهندسة (شاعر وشركاه). ويعد هذا البرنامج أول برنامج تسريع الأعمال يركز على قطاع التشييد والبناء في الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة المتقدمة في صناعة تكنولوجيا البناء.

يوفر برنامج تسريع الأعمال “Makers” ConTech للشركات الناشئة المختارة تمويلاً يصل إلى ما يوازي 100,000 دولار لكل شركة ناشئة، بالإضافة إلى إتاحة منح، وخبراء الصناعة، والإرشاد والتدريب على الأعمال، والاستشارات الفردية، وجلسات التدريب، وفرص التواصل، والموارد الأساسية للمشاريع لتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها. يستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعاً، وسيتم اختيار الشركات الناشئة بناء على تقنيتها الجديدة والفريدة، ومؤسسيها المجتهدين، ومنتجاتها الواعدة الاستثنائية، والتي يتم تقديمها بالحد الأدنى من مستوى منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) أو أعلى.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في أعقاب أول برنامج مسرّع مسبق (pre-accelerator program) من Makers، والذي بدأ في أوائل عام 2023، ويهدف إلى تعزيز الابتكار في صناعة التشييد والبناء عبر التواصل والمشاركة مع مختلف الجهات المعنية في الصناعة من ذوي الخبرة الواسعة، وبالتالي يسعى إلى إنشاء أنظمة بيئية مستدامة للابتكار لحل التحديات المتعلقة بالبناء داخل SIAC ودار الهندسة والصناعة ككل. شارك في برنامج ما قبل المسرعة 9 من أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا في مجال تكنولوجيا البناء في مصر – ومنها شركات Reblox ،Tawredaat ،AION Innovation ،Masafa ،HomeLab ،A.D Innovations ،Makinahub، وJEEZAR.

وخلال برنامج ما قبل المسرعة، قدمنا الإرشاد الاستراتيجي لهذه الشركات الناشئة، والتدريب الذي يركز على ريادة الأعمال، وجلسات فردية مع خبراء متخصصين، بالإضافة إلى مزايا أخرى بهدف تمكين رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم وحلولهم المبتكرة.

ومع إطلاق برنامج تسريع الأعمال الجديد، تعتزم Flat6Labs تقديم الدعم المستمر للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء.

سيركز البرنامج في البداية على رواد الأعمال المصريين، قبل التوسع إلى المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك على نطاق أوسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً على برنامج Makers، قال فيصل شاعر، رئيس الحلول الرقمية في دار الهندسة: “يسعدنا مواصلة تعاوننا الاستثنائي مع SIAC وFlat6Labs لتسريع التحول في صناعة البناء والتشييد. نؤمن أن البرنامج سيعزز الابتكار في قطاع البناء والتشييد، وإثراء المواهب في مجال تكنولوجيا البناء، ويمكّنهم من عرض حلولهم المبتكرة والعمل جنباً إلى جنب مع قادة الصناعة لتقديم هذه الحلول إلى السوق. ونحن نتطلع إلى رؤية ما ستقدمه هذه الشركات الناشئة المختارة.”

وصرح سيف رجب، نائب الرئيس التنفيذي في SIAC: “فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة التحول الرقمي لصناعة البناء وإطلاق المزيد من الفرص والإمكانات للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء في مصر. أصبحت الثورة الرقمية لصناعة البناء أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن متحمسون للاستفادة من هذا الزخم وتحقيق قفزات كبيرة. كلنا ثقة أن التوسع في هذا البرنامج سيساعد بشكل رئيسي على نمو وتطور صناعة المقاولات في المنطقة”.

وقال يحيى حوري، الرئيس التنفيذي للبرامج في Flat6Labs: “متحمسون لإطلاق برنامج تسريع الأعمال بالتعاون مع SIAC ودار الهندسة، على أمل أن يكون بمثابة أداة لتطوير أحدث ما توصل إليه عالم الابتكار في مجال التشييد والبناء، مع دفع النمو ومنح الفرص للشركات الناشئة الواعدة. ونحن فخورون بنجاح برنامج ما قبل المسرعة، ونؤمن أن برنامج Makers سيكون له تأثير كبير على صناعة البناء في مصر، وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

بالمقارنة مع القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا المالية، تتحرك صناعة المقاولات عادةً بوتيرة أبطأ عندما يتعلق الأمر بتبني الابتكار أو التحول الرقمي. يسعى برنامج Makers إلى تزويد رواد الأعمال في قطاع التشييد والبناء بالدعم اللازم من أجل توفير حلول مبتكرة وتقنيات جديدة تعمل على تحسين وميكنة عمليات صناعة البناء، مما يجعلها أكثر كفاءة واستدامة مع دفع القطاع إلى الأمام.