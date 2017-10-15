دار الكتب تناقش الثلاثاء وعد بلفور في الذكرى المئوية

علي راشدتقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤتمرا بعنوان " القضية الفلسطينية.. مائة عام على وعد بلفور"، وذلك فى العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء 17 أكتوبر والذى يوافق أيضا الاحتفال بيوم الوثيقة العربية.ويضتمن برنامج المؤتمر افتتاح معرض الوثائق والكلمات الافتتاحية للمؤتمر، ثم الجلسة ا

علي راشد



تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤتمرا بعنوان ” القضية الفلسطينية.. مائة عام على وعد بلفور”، وذلك فى العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء 17 أكتوبر والذى يوافق أيضا الاحتفال بيوم الوثيقة العربية.





ويضتمن برنامج المؤتمر افتتاح معرض الوثائق والكلمات الافتتاحية للمؤتمر، ثم الجلسة الأولى التي يتحدث فيها الدكتور عاصم الدسوقي حول ظروف إصدار وعد بلفور، والدكتور عبد الحميد شلبي حول “قضية فلسطين من تصريح بلفور 1917 حتى حرب 1948 وكيف أدار العرب الأزمة دراسة وثائقية”، أما الدكتور عبد القادر ياسين فيتناول “وعد بلفور ملابسات والتباسات”، والدكتور جامع بيضا حول “أصداء وعد بلفور فى المغرب الأقصى”.



أما الجلسة الثانية فيتحدث فيها كل من الدكتورة هيام عبد الشافي عن “عرض القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة وصدور قرار التقسيم من خلال الوثائق”، وفوار سلامة حول “أثر الاحتلال الاسرائيلى على الموروث الثقافي الفلسطيني .. سياسات – مواجهة” ، والدكتور محمود يزبك عن “وثائق ومكتبات فلسطينية منهوبة في الأرشيفات والمكتبات الإسرائيلية”.

و”وعد بلفور”، هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها وزير خارجية بريطانيا “آرثر جيمس بلفور” بتاريخ 2 من نوفمبر 1917، إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل والتر روتشيلد، تعهد من خلالها بإنشاء “وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.

واشتهرت الرسالة باسم “وعد بلفور”، فيما أطلق عليها الفلسطينيون “وعد من لا يملك (في إشارة لبريطانيا) لمن لا يستحق (اليهود)”.

