عقـــارات

دار العالمية للتشييد تقتنص قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة

على مساحة 5 أفدنة
محمود زكي 7:53 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 7:53 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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حصلت  شركة دار العالمية للتشييد والبناء، على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة  في طروحاتها منذ مارس 2019.

وقال مصدر بالمجتمعات العمرانية، إن شركة دار العالمية للتشييد خاطبت الهيئة للحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع عمراني متكامل.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن الهيئة وافقت على  حصول الشركة على 5 أفدنة في اجتماعها قبل الماضي، على أن تبدأ في تنفيذ المشروع عقب حصولها على القرار الوزاري.

ولفت إلى أن الشركة قامت بسداد مقدم حجز الأرض البالغ نسبته 25%، وفقا لآلية التخصيص الفوري على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط نصف سنوية  محملة بفائدة البنك المركزي، على أن يكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض. 

وطرحت الهيئة خلال الشهر الحالي قطعة أرض عمراني متكامل للبيع  بالتخصيص الفوري بالقاهرة الجديدة، على مساحة 12.5 فدان  بمنطقة  الجمعيات وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 7365 جنيهًا.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن لا تزيد 50% من إجمالي مساحة الأرض وتكون نسبة العمارات 50% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للإسكان. 

وأكدت أن النسبة المخصصة للخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها.

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وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال 25% من قيمة الأرض كمقدم، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض على 6  أقساط نصف سنوية. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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