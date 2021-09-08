«دار العالمية للتشييد» تستهدف تنفيذ أعمال بـ2 مليار جنيه خلال العام الجارى

قال أحمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة «دار العالمية القابضة»، إن حجم اعمال الشركة فى السوق المحلية بلغ 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية من العام الجارى وهناك خطة لزيادة الاعمال لتصل الى 2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.

وأشار صالح فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى إن دار العالمية القابضة، تعمل فى السوق المحلية منذ 50 عاماً، وبدأت نشاطها بصناعة الأثات الراقى، وتلى ذلك بسنوات إضافة نشاط المقاولات والتشييد.

وأوضح ان ذراع المقاولات والتشييد تنفذ حاليا مشروعات فى العاصمة الإدارية، وهي: المقرين الرئيسيين لبنك مصر وللهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى 4 مبانى إدارية لشركة بيتر هوم للتطوير العقارى، بالحى الحكومى.

ولفت صالح إلى الانتهاء من تنفيذ 100 فيلا فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية، بجانب تنفيذ 40 عمارة مع وزارة الإسكان فى منطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى 4 كليات فى مدينة الجلالة الجديدة بمسطح 70 ألف متر.

وتابع: على مدار 10 سنوات تعاونت دار العالمية للتشييد والبناء مع العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بنك مصر، والهيئه العربية للتصنيع، هيئة المجتمعات العمرانية.

وتطرق لتعاون دار العالمية للتشييد والبناء مع عدد من الاستشاريين من بينهم شركة حسين صبور، جماعة المهندسين الاستشاريين، مجموعة شاكر للاستشارات، ومكتب الدكتور أيمن مصيلحى (جايد).

وعملت دار العالمية للتشييد والبناء على تشييد 4 كليات بجامعه الجلاله بإجمالى 60 ألف متر مربع والمبنى الرئيسى للهيئه العربية للتصنيع، وعدد 4 مبنى إدارى والمقر الرئيسى لبنك مصر فى العاصمة الادارية الجديدة بحى المال والاعمال بمسطح 70 الف متر مربع، وجارى إنشاء عدد 4 كليات بالجامعة اليابانية ببرج العرب وجامعة قناه السويس الجديدة.

وعن ذراع صناعة الأثاث، قال إن شركة دار العالمية للأثاث الراقى، تملك مصنعاً متكاملاً بمنطقة البساتين، ويتخصص فى صناعة الأثات سواء الكلاسيك أو المودرن، كما تستهدف خلال العام الجارى شراء مجموعة من ماكينات الإنتاج عالية التقنية للمساهمة فى سرعة وزيادة حجم الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات السوق.

صالح : خطة لمضاعفة صادرات الأثاث الراقى لتبلغ %20

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة دار العالمية القابضة أن %90 من حجم إنتاج الشركة من الأثاث يتجه للسوق المحلية، و%10 للتصدير، وتستهدف الشركة التوسع بشراء ماكينات جديدة لدعم خطتها التوسعية بالسوق، وزيادة صادراتها من الأثاث لتصل إلى %20.

وأفاد بأن الشركة تساهم فى خلق فرص عمل غير مباشرة عن طريق زيادة حجم الطلب على مدخلات الإنتاج من موردين بما يزيد من طلبهم على العمالة تباعًا لسد الزيادة على الطلب، كما تسعى للتعامل مع وكلاء خارجيين لزيادة تسويق المنتج فى تنوع أكثر للأماكن والأساليب مما يستوجب زيادة توظيف الشباب من قبل هؤلاء لتوسيع رقعة الانتشار وجلب المزيد من الأفكار لرفع كفاءة العملية التسويقية.

وتتعاون العالمية للأثاث الراقى بشكل وثيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. كما قدمت الشركة خدماتها على مدار 50 عامًا لأكثر من 50 ألف عميل.

وتطرق لاختراق دار العالمية القابضة لقطاع التطوير العقارى عبر تأسيس شركة دار العالمية للتطوير العقارى، منذ 10 أشهر، برأس مال بلغ حوالى 20 مليون جنيه، موضحاً أنه سيتم طرح المشروع الأول لـ «دار للتطوير» بشرق القاهرة، باستثمارات 800 جنيه، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتابع أن الشركة أجرت دراسات أولية لاختراق سوق التطوير العقارى، وتم تأسيس شركة دار العالمية للتطوير منذ 10 شهور برأسمال 20 مليون جنيه، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منحها قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة لاقامة كمبوند عقارى مصغر يضم 150 وحدة سكنية بخلاف وحدات تجارية.

وأشار صالح إلى أن الشركة تتبنى خطة طموح للتوسع بقوة فى مجال التطوير العقارى عبر رصد تنفيذ مشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه فى منطقة شرق القاهرة، مع التركيز على المشروعات السكنية فى منطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة

وتطرق لتعاقد شركته مع مكتب أيمن مصيلحى «جايد» لتولى مهام الاستشارى الهندسى للمشروع، بينما يتم التعامل مع شركة انفرجين لاستشارات التطوير، لتولى مهام الاستشارات الكاملة لدار العالمية فى توسعاتها بالقطاع العقارى، كما حصل المشروع على القرار الوزارى، وتم بدء الأعمال الانشائية، تمهيداً لطرحه خلال الشهر القادم.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة دار العالمية القابضة، أن هناك مشروعا ثانيا للشركة، وهو مجمع متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة تتراوح بين 15 إلى 20 فدانا، ولكنها لم تعلن عنه بعد.

وقال صالح إن مصر تتمتع بالثروات البشرية والموارد الطبيعية الهائلة وهو ما يؤكد قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وهو ما دفع دار العالمية لتدعيم تلك الفكرة عبر اطلاق باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التى تعتمد فى تصميمها وتنفيذها على أفضل أنظمة التشغيل التكنولوجية.