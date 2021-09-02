«دار العالمية» تخترق الاستثمار العقارى وتنشئ مشروعاً متكاملًا بالقاهرة الجديدة

انتهت شركة دار العالمية القابضة من إضافة نشاط التطوير العقارى، وحصلت على أرض بمدينة القاهرة الجديدة لإنشاء أول مشروعاتها العمرانية المتكاملة بحجم استثمارات يقارب 800 مليون جنيه.

«صالح»: خطة لتنفيذ أعمال بقيمة 3 مليارات جنيه جزء كبير منها بالعاصمة الإدارية

قال أحمد صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لدار العالمية القابضة، إن شركته تعمل فى السوق المحلية منذ 50 عامًا، وبدأت نشاطها بصناعة الأثات الراقى، تلا ذلك إضافة المقاولات والتشييد، الذى حقق حجم أعمال جيدة بالسوق المحلية بالسنوات الأخيرة.

وتابع «صالح» فى تصريحات خاصة لـ«المال»: أن الشركة أجرت دراسات أولية لاختراق سوق التطوير العقارى، وتم تأسيس شركة دار العالمية للتطوير منذ 10 شهور برأسمال 20 مليون جنيه، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منحها قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة لإقامة كمبوند عقارى مصغر يضم 150 وحدة سكنية بخلاف التجارية.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى خطة طموحة للتوسع بقوة فى مجال التطوير العقارى، عبر رصد تنفيذ مشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه فى منطقة شرق القاهرة، مع التركيز على المشروعات السكنية فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتستهدف «دار العالمية للتطوير»، تدشين أول مشروعاتها الخاصة بشرق القاهرة خلال الفترة القادمة، بحجم أعمال يصل إلى 5 مليارات جنيه فى الثلاث سنوات القادمة، مع استهداف الحصول على أراضٍ بمساحات من 15 إلى 20 فدانًا.

وتطرق «صالح» إلى تعاقد شركته مع مكتب أيمن مصيلحى «جايد» لتولى مهام الاستشارى الهندسى للمشروع، بينما يتم التعامل مع شركة انفرجين لاستشارات التطوير، لتولى مهام الاستشارات الكاملة لدار العالمية فى توسعاتها بالقطاع العقارى، كما حصل المشروع على القرار الوزارى، وتم بدء الأعمال الإنشائية، تمهيدًا لطرحه خلال الشهر المقبل.

وعن ذراع المقاولات والتشييد، أكد أنه قد بدء العمل بالسوق منذ عام 2010 من خلال شركة دار العالمية للتشييد والبناء، ومؤخرًا وصل إجمالى أعمالها نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المخطط زيادتها لمليارى جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف «صالح» أن «دار العالمية» تنفذ عدة أعمال لصالح جهات حكومية وسيادية، بجانب القطاع الخاص كشركة بتر هوم، وبعض الكيانات الأخرى التى تنفذ مولات تجارية بالعاصمة الإدارية.

أما شركة «العالمية للأثاث الراقى»، فقد أكد امتلاكها مصنعًا متكاملًا بمنطقة البساتين، ويتخصص صناعة الأثات سواء الكلاسيك أو المودرن، كما تستهدف خلال العام الحالى شراء مجموعة من ماكينات الإنتاج عالية التقنية للمساهمة فى سرعة وزيادة حجم الإنتاج، بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وأفاد «صالح»، بأن ذراع الأثات يتبنى خطة توسعية لزيادة تصدير منتجات الأثاث للأسواق الإفريقية والعربية، تزامنًا مع خطوات زيادة نسبة الصادرات التى تدور حاليًا قرب %10 سنويًا.

وتتعاون «العالمية للأثاث الراقى» بشكل وثيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، كما قدمت خدماتها على مدار 50 عامًا لأكثر من 50 ألف عميل.