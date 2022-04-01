أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجريا – 2022 ميلاديا.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه قد تم استطلاع هلال شهر رمضان بعد مغرب اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل، للعام 1443 هجريا، 2022م، وذلك فى حفل أُقيم بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وأشارت دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عبر لجانها الشرعية، مؤكدة أن اليوم الجمعة الموافق ١ أبربل هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا السبت الموافق ٢ أبريل هو أول شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجريا.

وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 7 لجان، حيث تتوجه اللجان بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى محافظات مطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد.