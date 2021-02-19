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دار الإفتاء : الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيم النسل باستخدام الوسائل اللازمة

في حالة إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم
المال - خاص 10:55 م, الجمعة, 19 فبراير 21 10:55 م, الجمعة, 19 فبراير 21

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ في حالة إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم.

وأضافت الدار – في فيديو “موشن جرافيك” أنتجته وحدة الرسوم المتحركة اليوم الجمعة – “أنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من ذلك، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: “كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» .. وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.

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وأوضحت دار الإفتاء -في الفيديو- أن الإسلام لم يفرض عددًا معينًا من الأطفال ننجبهم .. ولم يدعُ إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كافة المستويات.. واعتبر الأولاد أمانة حذَّر من التفريط فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».

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بقلم المال - خاص

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