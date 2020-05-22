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دار الإفتاء: الأحد أول أيام عيد الفطر

السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم
محمد بدر 7:38 م, الجمعة, 22 مايو 20 7:38 م, الجمعة, 22 مايو 20

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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وأن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم.

كما أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الأحد غرة شهر شوال، عقب تعذر رؤية الهلال.

وكان الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة، أعلن أن غدا السبت سيكون مكملا لشهر رمضان وأن يوم الأحد المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر والأردن واليمن، إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

وأعلن القاضي الأول في دمشق بسوريا أن السبت هو الـ30 من رمضان وأن الأحد هو أول ايام عيد الفطر في البلاد.

من جهته، أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء “الوقف السني”، أن السبت مكمل لشهر رمضان وأن الأحد المقبل أول أيام شهر شوال. 

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بقلم محمد بدر

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