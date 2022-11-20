«دار الأركان السعودية» تبرم اتفاقا مع منظمة ترامب لمشروع في سلطنة عمان

أبرمت دار الأركان للتطوير العقارى السعودية اتفاقية مع شركة مملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تصل كلفته إلى أربعة مليارات دولار في سلطنة عمان، ويتضمن ملعبا للجولف وفندقا وفيلات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يكشف الإفصاح الصادر اليوم الأحد عن البنود المالية للاتفاقية مع منظمة ترامب التي تدير فنادق وملاعب للجولف وعقارات أخرى حول العالم.

وقال إفصاح دار الأركان إن مشروع عايدة، وهو مشروع مشترك مع الشركة العمانية للتنمية والسیاحة (عمران)، يشمل (فلل ترامب) السكنية وفندقا وملعبا للجولف بالقرب من مسقط وسيستغرق استكماله أكثر من عقد.

كان ترامب قد سلم إدارة الشركة لأبنائه أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

وتمتع ترامب بعلاقات وثيقة مع دول خليجية عربية خلال فترة رئاسته، بما في ذلك السعودية التي استثمرت ملياري دولار مع شركة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، بعد ترك ترامب لمنصبه.

وتمتلك منظمة ترامب ناديين للجولف في دبي في الإمارات، المركز المالي والسياحي في الشرق الأوسط، بالشراكة مع شركة داماك للتطوير العقاري.