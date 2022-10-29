دارين حداد بين «جروب الماميز» و«الضاحك الباكي»

انضمت الفنانة التونسية دارين حداد لفريق عمل مسلسل “جروب الماميز” الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة روبي، والذي سيتم عرضه خلال الفترة القادمة للجمهور .

وتقوم دارين حاليا بتصوير مشاهدها الأولى في المسلسل، ويشاركها هذه المشاهد بعض الفنانين منهم محمود حافظ ويسرى اللوزي وروبي.

مسلسل جروب الماميز، يقدم روبي في التليفزيونية البعيدة عن موسم رمضان لأول مرة بعد أن اعتادت التواجد في مسلسلات رمضان كل عام، تأليف غادة عبد العال وايهاب بليل واخراج عمرو صلاح ، وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي درامي لايت .

من ناحية أخرى تشارك دارين حداد في بطولة مسلسل “الضاحك الباكي” مع النجم عمرو عبد الجليل الذي يعرض حاليا على سي بي سي ، تأليف محمد الغيطي وYخراج محمد فاضل .