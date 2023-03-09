دارا جوشيه: خطة لتوسع «دارا آيس كريم» في السوق المصرية بقيمة 13 مليون يورو

قالت دارا جوشيه، شريك مؤسس للشركة الهولندية للآيس كريم «دارا آيس كريم»، إنها تنوي التوسع بالسوق المصري بخطة استثمارية بقيمة 13 مليون يورو.

وأضافت جوشيه في حوار لـ «المال» على هامش توقيع منحة تمويل بقيمة 5.55 مليون يورو مع

وأشارت إلى وجود مصنع «دارا آيس كريم» في الوقت الحالي، يضم حوالي 100 موظف تستهدف زيادتهم من خلال الاتفاقية مع مبادرة التوظيف من أجل الاستثمار، إذ ستوفر حوالي 700 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، علاوة على تحسين بيئة العمل لـ 108 موظف في مختلف الأقسام بالشركة. وافتتاح 30 فرع بشكل مباشر للشركة، وافتتاح 30 فرع آخر من خلال وكيل، متوقعة زيادة المبيعات بنسبة 30%.

وأشادت بما وصفته جودة ومهارة العامل المصري، وتشجيع المؤسسات الحكومية زيادة تصنيع المنتج المحلي خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وعبرت «جوشيه» عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار من أجل التوظيف، إذ تسعى من خلال هذا التعاون إلى إنشاء مصنع متكامل لزيادة الطاقة الإنتاجية من 260 طن إلى 4,110 طن سنويًا من الآيس كريم والآيس كريم المعبأ.

دارا جوشيه: إضافة خطوط إنتاج جديدة من المخبوزات ومنتجات الشوكولاتة ومعجون المكسرات

وأوضحت إضافة خطوط إنتاج جديدة من المخبوزات ومنتجات الشوكولاتة ومعجون المكسرات بمنحة قدرها 5.55 مليون يورو، وهو ما يزيد عن 43 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار.

وأكدت «جوشيه» أن هذه الاتفاقية ستوفر الدعم اللازم لتوطين صناعة الأغذية منها تصنيع الآيس كريم دون نكهات أو ألوان صناعية.

توفير نسبة كبيرة من المنتج النهائي للشركة من خلال مستلزمات الإنتاج المتوفرة محليًا

وأشارت إلى توفير نسبة كبيرة من المنتج النهائي للشركة من خلال مستلزمات الإنتاج المتوفرة محليًا، إذ تتعامل مع مزارعين وتجار لتوريد أصناف الفاكهة المختلفة المستخدمة في التصنيع، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وكذلك التعامل مع موردي التغليف والمواد الاستهلاكية الأخرى مع مراعاة الأثر البيئي والاستدامة للمشروع من خلال تقليل عمليات التغليف خاصة استخدام البلاستيك.

وشددت «جوشيه» على العمل بشكل مستمر على تطوير مهارات العاملين من خلال توفير برامج التعليم والتأهيل المهني، فضلًا عن التوسع في حجم نمو أعمال الموردين والمزارعين التي تتعامل معهم الشركة، لذا قُدمَت المنحة لمواصلة هذا النمو على كافة المستويات.

وأفادت «جوشيه» بتأسيس الشركة الهولندية للأيس كريم في ديسمبر 2017 إذ حصلت دارا جوشة علي تدريب في صناعة الآيس كريم، والكوكيز في إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتحت في صيف 2018 أول فرع للشركة لبيع منتجات الآيس كريم والكوكيز تحت العلامة التجارية «دارا آيس كريم». وخلال أربع سنوات افتتحت الشركة 8 فروع لها في جمهورية مصر العربية.