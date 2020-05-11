«دابسى» تلجأ لـ«الكمامات» للإفلات من أزمة كورونا

خسائر الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى ترجع لاتباعها سياسة التضحية بالربح مقابل الانتشار الواسع، وهو ما تتفاداه «دابسي» من اليوم الأول لتأسيسها.

كشف الدكتور طه الحكيم، رئيس مجلس إدارة شركة دابسى – dubci، عن دخولها فى شراكة لإقامة مصنع لإنتاج الكمامات بمدينة العبور.

وأضاف فى حوار لـ «المال» أنه من المقرر افتتاح المصنع خلال شهر رمضان الجارى بطاقة إنتاجية تصل إلى نصف مليون كمامة يومياً، تتضاعف فى وقت لاحق إلى مليونين.

وأكد أن المصنع سيطرح منتجاته بالسوق المحلية بسعر 50 جنيهاً للعبوة 50 كمامة، وهو أقل من السعر المعلن رسمياً وجاري التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لبيع الكمامات فى منافذها، بما يساهم فى الحد من ظاهرة استغلال أزمة فيروس كورونا فى رفع الأسعار.

وأوضح الحكيم أن الأزمة تسببت فى تأجيل الانطلاق الفعلى لدابسى فى مجال النقل التشاركي، لكنها تسعى لضخ 750 مليون جنيه خلال عامين من انحسار الوباء، بغرض التوسع فى مصر والإمارات والسعودية والمغرب وإحدى الدول الإفريقية.

وأضاف أن النموذج المالى الذى تقوم عليه الشركة يعتمد %40 منه على نشاط نقل الركاب فقط، والباقى ناتج عن أنشطة وخدمات أخرى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يمكن «دابسى» من تحقيق ربحية بمعدل يتراوح بين 21 إلى %25 فى العام الأول.

وقال «الحكيم» إن خسائر الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى ترجع لاتباعها سياسة التضحية بالربح مقابل الانتشار الواسع، وهو ما تتفاداه «دابسي» من اليوم الأول لتأسيسها.

وانفردت «المال» أول أمس السبت بالكشف عن سعى «دابسي» لإطلاق تطبيقات «دابجي» و»دابي» و«دابوي» للدفع الإلكتروني، والبث الحى للفيديوهات والتواصل الإجتماعي، ضمن سلسلة تطبيقات تندرج تحت dub network، والتى يتم تحميلها على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.