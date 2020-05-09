«دابسى» تطلق تطبيق «دابى» للدفع الإلكترونى و«دابى» و«دابوى» للتواصل الاجتماعى (صور)

تعتزم شركة «دابسى» dubci إطلاق 3 تطبيقات جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة طموح للتوسع، للدفع الإلكترونى والتواصل الاجتماعي والبث المباشر للفيديوهات، وتنفرد “المال” بالكشف عنها وعن صورها.

«دابجى» dubgi

كشف الدكتور طه الحكيم، رئيس مجلس إدارة «دابسى»، فى تصريحات حصرية، لـ”المال” أن التطبيق الأول هو تطبيق دابجي dubgi، هو عبارة عن محفظة ذكية للسداد والتحول النقدى بالاتفاق مع أحد البنوك المحلية وشركة دفع عالمية. دابجي

وتابع رئيس مجلس إدارة «دابسى» أن التطبيق يتيح لعملائه التعامل مع جميع المحافظ الإلكترونية المتاحة في السوق من خلال رقم الهاتف مع ميزة إضافية لتبادل الرسائل، وعلى غرار التواصل عبر تطبيق “الواتس آب”، حيث إن الخدمة لا تقتصر على تحويل الأموال، ولكن تتضمن الدرشة مع العائلة والأصدقاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «دابسي »أن الشركة تخطط لفتح 110 آلاف منفذ معتمد للعملاء للاشتراك في المحفظة.

«دابي» dubyi

شكل تطبيق دابي

كما كشف الحكيم أن الشركة ستطلق أيضًا تطبيق “دابي” dubyi، ويتيح بثًّا مباشرًا للفيديوهات على غرار تطبيق تيك توك tik tok، مع وضع ضوابط للمحتوي فلن يُسمح بنشر أى مواد غير أخلاقية أو تتعلق بالسياسة، والاستعانة بفكرة المصنفات الفنية بحيث يتم تصنيفه وفقًا للفئة العمرية +12 أو +18.

«دابوى»dubwi

دابوي

وذكر رئيس مجلس إدارة «دابسى» أن التطبيق الثالث هو للتواصل الاجتماعى على غرار فيسبوك، وسيكون تحت مسمي ” دابوي ” dubwi مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن 4 تطبيقات أخرى تندرج تحت dub network.

وفي سياق متصل أكد الحكيم أن تطبيق دابسي للنقل التشاركي ينتظر انتهاء أزمة كورونا للانطلاق، وأعاد تأكيد أن الشركة ليست لها علاقة بالجيش.

وأعلنت «دابسي»، في يناير الماضي، أنها تعاقدت مع وزارة الداخلية لفحص سيارات السائقين من خلال مراكز الفحص الإلكتروني الخاصة بوزارة الداخلية ومجمعات الشرطة لصيانة السيارات، في إطار التعاون المشترك بين الشركة وصندوق تأمين ضباط الشرطة، وذلك استعدادًا لإطلاق خدماتها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

الحكيم: علاقتى بالجيش شرفٌ لا أدّعيه

وقال الحكيم بالنص «علاقة دابسي بالجيش شرف لا أدعيه، ومن أحلامي أن أصبح رئيس شركة مملوكة للجيش؛ لأنه هو أيقونة للانضباط والاحترام والتفاني في العمل».

وأضاف الحكيم « كل شىء موكول للقوات المسلحة يتم بدقة وروعة وسرعة منقطعة النظير»، مؤكدًا أن شركته «تعرضت لهجمة وصفها بـ”الخسيسة” من جماعة الإخوان المسلمين وتسبب في غلق صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة» .

وأضاف الحكيم «لسه بيحاربونا» قاصدًا الإخوان المسلمين «وبيحاولوا يعطلوا مسيرتنا لأنهم متأكدين أن نشاط شركتنا هيكون من أهم دعائم نمو الاقتصاد المصرى».

هيكل المساهمين

وأوضح الحكيم هيكل ملكية الشركة يضم مجموعة من رجال الأعمال المصريين الشباب، وأنه هو المؤسس والمساهم ويشغل منصب العضو المنتدب رجل الأعمال محمد الوكيل صاحب مجموعة الوكيل للاستثمار ويعمل فى مجال السيارات والمقاولات وهو ضمن المساهمين والمؤسسين فى دابسى.