دابر إيجيبت تطلق علامتها التجارية ديرموفيفا بمصر

المال - خاصاحتفلت شركة "دابر إيجيبت ليمتد" (Dabur Egypt Limited)، العاملة بمجالي العناية الشخصية والصحية في مصر، مؤخراً بإطلاق علاماتها التجارية "ديرموفيفا Dermoviva" في السوق المصرية في خطوة توسعية طموحة لخدمة شريحة أوسع من العملاء. وأقامت الشركة حفل إطلاق العلامة الجديدة بفندق سميراميس



المال – خاص

احتفلت شركة “دابر إيجيبت ليمتد” (Dabur Egypt Limited)، العاملة بمجالي العناية الشخصية والصحية في مصر، مؤخراً بإطلاق علاماتها التجارية “ديرموفيفا Dermoviva” في السوق المصرية في خطوة توسعية طموحة لخدمة شريحة أوسع من العملاء.

وأقامت الشركة حفل إطلاق العلامة الجديدة بفندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة، بحضور نخبةٌ من كبار المسؤولين والشركاء والموزّعين لدى “دابر إيجيبت”، وعلى رأسهم أنوب شارما، رئيس مجلس الإدارة، الذي استعرض أبرز ملامح الخطة التسويقية الجديدة التي تنتهجها الشركة لتعزيز حضورها، مؤكداً التزامها المستمر ببناء شراكات إستراتيجية متينة مع الشركاء والموزّعين لدعم علاماتها التجارية الرائدة، بما فيها “أملا” و”فاتيكا” و”فيم” و”مسواك” و”هوبي” و”ديرموفيفا”.

وتخلل الحفل تسليط الضوء على أداء لـ”دابر إيجيبت” ضمن السوق المحلية وخططها التنموية المستقبلية، وأيضاً التعريف بمحفظتها المتكاملة من المنتجات والتي تشمل العناية بالشعر والبشرة والأسنان.

