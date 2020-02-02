دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى تقرر: حجز دعوى «أديبيتو- أمريكانا مصر» للحكم بجلسة 28 مارس المقبل

تعود أزمة أمريكانا مصر إلى موافقة الرقابة المالية مطلع أبريل 2018 على استثناء أديبتيو المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار من تقديم عرض شراء اجبارى للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى حجز دعوى أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية ضد قرار هيئة الرقابة المالية للحكم فى جلسة 28 مارس المقبل، وتتضمن الدعوى طعن الشركة على قرار لجنة التظلمات التابعة للهيئة بإلزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا مصر».

وقالت مصادر قانونية حضرت الجلسة أمس إن الفريق القانونى لأديبيتو الإماراتية التى تمتلك %90.8 من أسهم أمريكانا مصر طالب بحجز القضية للحكم بعد تقديم الدفوع المؤكدة من جهة نظرهم لسلامة موقفهم، وعدم أحقية الهيئة فى إلزامهم بتقديم عرض الشراء الإجبارى على باقى الأسهم البالغة نحو %9.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن مطالب الشركة الإماراتية تلاقت مع رؤية الفريق القانونى لمحامى مساهمى الأقلية فيما يتعلق فقط بالمطالبة بحجز الدعوى للحكم.

تعود أزمة أمريكانا مصر إلى موافقة الرقابة المالية مطلع أبريل 2018 على استثناء أديبتيو المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار من تقديم عرض شراء اجبارى للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم تمثل %90.3 من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية أمريكانا، استكمالاً لصفقة استحواذ الشركة الإماراتية على أمريكانا الأم بالكويت، فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، علما بأن الأخيرة كانت تمتلك شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.

واعترض بعض مساهمى الأقلية فى أمريكانا مصر على نقل الملكية، وتظلموا من القرار بدعوى الحفاظ على حقوقهم.

وفى يناير 2019 قررت لجنة التظلمات بالهيئة إلزام «أديبتيو» بتقديم عرض شراء إجبارى على بقية الأسهم، وهو ما لم يتم تنفيذه، ولجات الأخيرة لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على القرار.

ولفتت المصادر إلى أن الفريق القانونى للمساهمين يسعى لإقامة دعوى قضائية بشأن عدم دستورية قرار هيئة الرقابة المالية 54 لسنة 2016 الذى ينظم حالات الاستثناء من عروض الشراء.

اليوم .. اللجنة المختصة بالرقابة المالية تبت فى التظلمات المرتبطة بالأزمة

وفى سياق متصل، قالت المصادر إن لجنة التظلمات ستبت اليوم بشكل نهائى فى التظلمات المتعلقة بالأزمة.

وتنظر اللجنة تظلمين، الأول مقدم من مساهمى الأقلية يتضمن المطالبة بتقييم شركة أمريكانا مصر وفقاً لآلية صافى الأصول باعتبارها الآلية الأكثر عدالة، والآخر مقدم من أديبتيو للطعن على قرار الرقابة المالية برفض تقرير القيمة العادلة لأمريكانا مصر بقيمة 3.90 جنيه، والذى تم رفضه بداعى مخالفة معايير التقييم المالى، والمطالبة بتعيين مستشار مالى آخر مستقل، دون أسباب – على حد وصف أديبيتو.

وخلال أول 9 أشهر من العام الماضى انخفضت أرباح أمريكانا مصر بنحو %29.12 لتحقق 65 مليون جنيه، مقابل 91.8 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2018، وبلغت إيرادات المجموعة 3.1 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه.

وتعمل أمريكانا مصر فى مجال الحصول على حق امتياز سلسلة الفنادق والمطاعم العالمية، سواء لاستغلالها بنفسها أو منحها للغير، وإقامة وإنشاء واستغلال وإدارة الفنادق والقرى والمطاعم والمنشآت السياحية فى مجالاتها المختلفة، بجانب مزاولة كل العمليات المتعلقة بها سواء داخل مصر أو خارجها.