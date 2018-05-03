دائرة الأراضي والأملاك بدبي تناقش تشجيع الاستثمار العقاري في مصر

بدور إبراهيم

نظمت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي وشركة marc مكانك العقارية مصر، لقاءً صحفيًا لتشجيع الاستثمار العقاري في مصر ودول الخليج.



وأكدت ماجدة علي مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي أن اللقاء يهدف إلى عرض التوجهات الدولية بصورة عامة في مجال الاستثمار العقاري والفرص المتاحة بكل من مصر ودبي بصورة خاصة والعمل على تحفيز تبادل الاستثمارات وتشجيع رءوس الأموال، خاصة من خلال المزايا والتحفيزات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين والمطورين والفرص المتاحة.



وأشارت إلى أن حكومة دبي عبر دائرة الأراضي والأملاك تقدم العديد من الضمانات للمستثمرين، كما تعد أول دائرة حكومية في قطاع العقارات في العالم تطبق تقنية بلوك تشين والذي يعد أحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية، لافتة إلى أن تلك التقنية تضمن تسجيل وتنفيذ التعاملات على مختلف أنواعها بسرعة وأمان بين أطراف الشبكة وتسمح لأطراف عدة بإدخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية وبصورة مشفرة.