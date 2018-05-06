دائرة الأراضى بدبى تستهدف التعاون مع الإسكان فى تنفيذ مشروعات مشتركة

- عقب زيارة قام بها عدداً من مسئوليها للوزارة الأسبوع الماضى- ماجدة على راشد : حجم استثمارات المصريين التراكمية بالعقارات فى الإمارة 17 مليار درهم بدور إبراهيم تستهدف دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى، عقد بروتوكول تعاون يضم مستثمرى دبى، مع وزارة الإسكان والمجتمعا

– عقب زيارة قام بها عدداً من مسئوليها للوزارة الأسبوع الماضى

– ماجدة على راشد : حجم استثمارات المصريين التراكمية بالعقارات فى الإمارة 17 مليار درهم



بدور إبراهيم



تستهدف دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى، عقد بروتوكول تعاون يضم مستثمرى دبى، مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومستثمرين مصريين، بهدف تبادل الخبرات، ودفع استثمارات القطاع العقارى، وتنفيذ مشروعات مشتركة.

وقالت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك، إن عدداً من مسئولى الدائرة والمستثمرين بإمارة دبى، عقدوا اجتماعاً مع مسئولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الأسبوع الماضى، للتعرف على المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مصر، ومعدلات الإنجاز، ومنها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، بالإضافة لعدد من مدن المجتمعات العمرانية الواعدة، وتم خلال الاجتماع عرض فيديوهات عن أخر مستجدات تلك المشروعات، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من مستثمرى الإماراة أبدوا رغبتهم فى الدخول إلى السوق المصرية.

وأشارت إلى أن معدلات الإنجاز السريعة، وتميز المشروعات، وكذلك الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السوق المصرية، يزيد من جاذبيتها، ومن ثقة المستثمرين العرب بها.



ودعت المستثمرين المصريين لزيارة إمارة دبى، للوقوف على أحدث المشروعات، والتعرف على الأليات التكنولوجية والنظم التقنية المتبعة، ومنها البلوك تشين «Block chain» مشيرة إلى أن دائرة الأراضى والأملاك بدبى، تعد الأولى حكومياً حول العالم التى تتبع تلك الألية فى قطاع العقارات، موضحة أنها تعد أحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية، وتضمن تسجيل وتحقق وتنفيذ التعاملات بمختلف أنواعها، بسرعة وأمان بين أطراف الشبكة، كما تسمح لأطراف عدة بإدخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية، وبصورة مشفرة.

كما أوضحت أن المصريين أحد أبرز مستثمرى قطاع العقارات فى دبى، مشيرة إلى أن عددهم بلغ فى أخر حصر 7000 مسثمر، بقيمة استثمارات تراكمية تخطت 17 مليار درهم، أى ما يعادل 85 مليار جنيه، وتخطت 3 مليارات درهم، منذ 2017.

وقالت إن الدائرة تسعى لزيادة حجم الاستثمارات المصرية بالإمارات، وهو ما يتم عبر توفير الفرص، كما أن هناك برنامج «مشروعي» الذى يتم من خلاله نشر جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والمطور المسئول عنها.

وكانت دائرة الأراضى والأملاك، وشركة MREC – مكانك العقارية مصر، قد نظمت لقاء صحفياً لتشجيع الاستثمار العقارى فى مصر ودول الخليج.

ومن جانبه قال داوود الشيزاوى، رئيس مجلس إدارة شركة إستراتيجى للمعارض والمؤتمرات، المنظمة لمعرض العقار الدولى، إن الفترة الحالية تتطلب دعم التبادل والتعاون بقطاع العقارات بين مصر ودبى، خاصة فى ظل الفرص المتاحة بكل منهما، مشيراً إلى دراسة إنشاء صندوق عقارى مشترك بين المستثمرين المصريين ومستثمرى دبى، لتحقيق أقصى درجات التعاون الفعال.