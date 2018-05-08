دائرة أملاك دبى: مشروعات البنية الأساسية توجه رؤوس الأموال إلى العقارات المصرية

■ السعى لنقل خبرات المعرفة واستخدام التنقيات التكنولوجية إلى السوق المحلية ■ «الدائرة» أول جهة حكومية تطبق البلوك تشين وبرنامج عقودى يتيح للمستثمر التسجيل وتوثيق العقود إلكترونيا ■ نشر كل المشروعات بالإمارة عبر برنامج “مشروعى” ونتعاون مع المؤسسات الكبرى المتخصصة لتوفير كل الأ

■ السعى لنقل خبرات المعرفة واستخدام التنقيات التكنولوجية إلى السوق المحلية

■ «الدائرة» أول جهة حكومية تطبق البلوك تشين وبرنامج عقودى يتيح للمستثمر التسجيل وتوثيق العقود إلكترونيا

■ نشر كل المشروعات بالإمارة عبر برنامج “مشروعى” ونتعاون مع المؤسسات الكبرى المتخصصة لتوفير كل الأبحاث والدراسات



بدور إبراهيم



حاورت «المال» ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك بدبى، والتى سلطت الضوء على التجربة الناجحة للدائرة، وكذلك رؤيتها للسوق المصرية حاليا، والفرص المتاحة بها.

نوهت “ماجدة” فى البداية إلى أن الدائرة تندرج تحت مظلة المجلس التنفيذى فى دبى، الذى يرأسه حاليًّا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات تشمل جميع متعلقات المعاملات العقارية، ومن أهمها توثيق عمليات البيع والشراء، وإصدار الملكية العقارية وتنظيم وتسجيل التصرفات وتنظيم القطاع العقارى، وتشجيع الاستثمار ونشر المعرفة والثقافة العقارية الموجه لكوادر وطنية مؤهلة ومدربة.

اتخذت سوق العقارات فى دبى خطوات متكاملة جعلتها الأقوى فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والأكثر قدرة على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، وتعد دائرة الأراضى والأملاك بالإمارة، إحدى المؤسسات الكبرى والعريقة التى تأسست مطلع ستينيات القرن الماضى، وقد أسهمت فى تطبيق سياسات الحكومة لتحقيق طفرات متتالية على مستوى التشريعات والإجراءات وغيرها.

وفى عام 2013 أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، القانون 7 لسنة 2013 بشأن «دائرة الأراضى والأملاك»، وحدد القانون أهدافها باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقارى، ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوى، بما يتمتع به من مكانة مهمة فى هيكل الاقتصاد المحلى.

وأشارت إلى أن الدائرة تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقارى، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وينبثق منها عدد من المؤسسات، وهى: التنظيم العقارى وتعد بمثابة الذراع التنظيمية، ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار وهى الذراع الاستثمارية، ومعهد دبى العقارى وهو الذارع التعليمية، ومركز فض المنازعات وهو الذراع القضائية.

وأوضحت أن الدائرة حريصة على ابتكار وإدخال أحدث الآليات لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم فى قطاع العقارات، وكذلك نقل تجاربها وخبراتها إلى الدول ومنها الأسواق الاستثمارية الواعدة كالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الدائرة بصدد عقد بروتوكول تعاون قريبًا مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من المستثمرين المصريين لدعم التبادل الاستثمارى والخبراتى بين مصر ودبى.

وقالت إن مسئولى الدائرة وعددًا من المستثمرين الإمارتيين قاموا بزيارة لمصر ووزارة الإسكان، والتعرف على المشروعات المنفذة حاليًّا ورؤية فيديوهات لها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تتسم بالعديد من عوامل الجذب لرؤوس الأموال وتنفيذ الحكومة لعدد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية القوية فى السنوات الأخيرة، فضلًا عن جاذبية المناخ السياسى والأمنى الحالى فى مصر.

وأكدت على السعى نحو تعزيز التبادل الاستثمارى بين مصر دبى فى القطاع العقارى ونقل خبرات دبى فى المعرفة واستخدام التنقيات التكنولوجية التى أحدثت طفرة فى القطاع، مشيرة إلى اختيار الدائرة لمصر بين العديد من الدول العربية ودول الشرق الأوسط لتعزيز التبادل الاستثمارى فى القطاع العقارى؛ نظرًا للعلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، وكذلك الفرص الواعدة فى السوق المصرية، وأيضًا بدبى.

وأشارت «ماجدة» إلى أن الاستثمارات المصرية فى سوق دبى العقارية تمثل نسبة كبيرة، إذ بلغت فى آخر حصر حجم الاستثمارات التراكمية 17 مليار درهم إماراتى، وبلغ عدد المشترين حوالى 7000 مستثمر مصرى، وقد شهدت الفترة الماضية تناميًا فى حجم الطلب إذ بلغ حجم الاستثمارات المصرية منذ بداية 2017 فقط 3 مليارات درهم.

وأضافت أنه تم إطلاق مبادرة “دبى مدينتى المفضلة” لتشجيع الاستثمار فى دبى واستقطاب عدد كبير من المستثمرين من مختلف دول العالم للوجود فى إمارة دبى، وذلك عبر شرح وإعلان كل الفرص الاستثمارية المتاحة بإمارة دبى، مع تحديد المحفزات الاستثمارية الداعمة لتوجه المستثمرين لها.

قالت إن الدائرة تسعى لزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى إمارة دبى، وهو ما يتم عبر توفير فرص استثمارية ومناخ استثمارى جاذب للمطورين.

وأكدت أن دبى حققت طفرة سبقت العديد من الدول العالم فى استخدام التقنيات التكنولويجة فى القطاع العقارى، والتى تعمل نحو تبسيط الإجراءات، وكذلك تقديم ضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، وقد تم مؤخرًا تطبيق تقنية البلوك تشين لتصبح الدائرة أول دائرة حكومية فى قطاع العقارات فى العالم تطبق تلك التقنية، وتعد أحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية، وتضمن تسجيل وتحقق وتنفيذ التعاملات على مختلف أنواعها بسرعة وأمان بين أطراف الشبكة، وتسمح لأطراف عدة بإدخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية، وبصورة مشفرة، ويعد دخول دائرة الأراضى والأملاك بحكومة دبى فى تلك الآلية إضافة كبرى فى مجال الإجراءات المختلفة والمعاملات على العقار أو الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيًّا.

وأوضحت أنه يتم توفير مختلف البرامج الذكية لتوقيع وتوثيق العقود والتسجيل المبدئى للمشروعات منها برنامج “عقودى”، والذى يستطيع المستثمر عبره التسجيل إلكترونيا وهناك أيضا، برنامج “مشروعي” والذى يتم من خلاله نشر كل المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الإمارة والمطور المسئول عنها، ويستطيع المستثمر الأجنبى التعرف على المشروعات المطروحة بمراحل الإنجاز والشراء إلكترونيا، وكذلك التسجيل دون الذهاب أو السفر إلى دبى، كما يوجد برنامج خريطة الاستثمارات العقارية وعبره يتمكن المستثمر من رؤية دبى والمشروعات بها “لايف” والتعرف على المرافق بالمنطقة والمواصلات ومدى بعدها عن النقاط الحيوية وغيرها.

وأشارت إلى أن الموقع الإلكترونى لدائرة الأراضى والأملاك بدبى يعد منصة متكاملة تضم كل الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة، بالإضافة إلى الدراسات السوقية التى يحتاجها العميل فى إمارة دبى، وهو ما يتم بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى إعداد الدراسات السوقية، كما تم الاتفاق مع كل بألا يتم نشر دراسات تتعلق بالسوق سواء توجهات المستثمرين أو العملاء دون الاعتماد على البيانات التى تقدمها دائرة الأراضى.