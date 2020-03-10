«خيط حرير» و«نساء من ذهب».. مسلسلات تعتمد على «فورمات» أجنبية في رمضان

قرر صناع بعض مسلسلات شهر رمضان الكريم، تقديم أعمال درامية للجمهور تعتمد على فورمات اجنبية وتيمات من الخارج وتمصيرها بحيث يكون السيناريو المعروض للجمهور المصري مناسبا قدر الإمكان.

تعود الفنانة مي عز الدين هذا العام في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل يعتمد على تيمة اجنبية تاليف محمد سليمان عبد الملك واخراج ابراهيم فخر ، كما تعودان بعد سنوات كل من الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد بمسلسل ” نساء من ذهب ” اخراج وائل احسان وانتاج صادق صباح ، وهو عمل درامي يعتمد على فورمات اجنبية يتم تناولها في اطار كوميدي .

أنوشكا: الأمر يعتمد على الاهتمام بالإنتاج والفكر لنجاح العمل المعتمد على فورمات

قالت الفنانة أنوشكا ان المسلسلات التي تعتمد على فورمات وتيمات اجنبية يجب ان تتوفر فيها عناصر معينة لضمان نجاحها مع الجمهور واهمها الانتاج ثم الانتاج فهو اهم مافي الامر ، لافتة ان الامر ليس فقط في اقتباس فورمات اجنبية او تيمات وتمصيرها بل قام المؤلف تامر حبيب في مسلسل جراند اوتيل الذي شاركت في بطولته سابقا بتمصير العمل بصورة مميزة ولم ياخذ جميع تفاصيل العمل الفورمات باكمله في مسلسل جراند اوتيل .

واضافت ان جراند اوتيل المصري كان اقيم بدرجة كبيرة من حيث الصورة وبساطته وأعمق بانسانياته التي قدمت فيه سواء الخير او الشر كانت قريبة من الجمهور ، لافتة ان الشخصية التي قدمتها فيه ” قسمت ” كانت علامة مميزة في مشوارها الفني .

واشارت ان العمل برغم انه ماخوذ من فورمات اجنبية لكن نجاحه الكبير بسبب المنتج محمد مشيش ، لانه كان يمكن تصويره في القاهرة لكن تصوير مشاهده في اسوان واستغلال جمال الطبيعة فيها كان له سحرا كبيرا ساهم في نجاح المسلسل .

واكدت انوشكا ان الاهتمام بالانتاج والفكر هما عناصر اساسية في نجاح المسلسل المعتمد على فورمات وتيمات اجنبية ، خاصة مع الحوار البديع الذي كتبه تامر حبيب .

نادر عدلي : زيادة عدد المسلسلات ساهم في انتشار الفورمات للمسلسلات المصرية

بينما يرى الناقد الفني نادر عدلي ان مسألة الاقتباس من الفورمات والقصص الاجنبية موجودة في السينما المصرية منذ سنوات ، وبعضها تم تمصيره بشكل جيد والبعض الاخر لم يكن بمستوى جيد .

واشار ان المختلف في الدراما التليفزيونية انه في الاربعة سنوات الاخيرة لم يعد لدينا الكاتب الكبير ، الذي يمكنه تاليف مسلسلا كاملا مثل اسامة انور عكاشة ومحفوظ عبد الرحمن ويسري الجندي ، جميعهم قدموا اعمالا فنية مصرية خالصة ، منوها انه مع ظهور ورش الكتابة وعدم وجود فكرة واحدة تشغل كاتب واحد او مجموعة كتاب يشتركون مع بعضهم في العمل الدرامي ظهرت الفورمات .

واوضح عدلي ايضا انه في الماضي كان يتم تقديم 6 مسلسلات فقط اما حاليا اصبح المنتجين مطالبين بتقديم 30 مسلسل ، وبالتالي اصبح هناك بحث عن صور ودراما حققت نجاحا كبيرا في الخارج ويتم اعادة صياغتها لتناسب الجمهور المصري .

محمود قاسم : المشاهد لايهتم بمصدر العمل الفني بقدر أن يكون جذابا وجيدا

ويقول الناقد محمود قاسم ان المشاهدين يهتموا بدرجة كبيرة بالفنان المفضل لهم سواء قدم مسلسلا ماخوذ من تيمات وفورمات اجنبية ام لا .

واضاف ان الجمهور لايهمه ماهو مصدر قصة العمل ، الاهم هي القصة نفسها ومضمونها ومحتواها واهميتها بالنسبة له .

وتابع قائلا انه يمكن تقديم مسلسل او فيلم سينمائي بشكل معين ، ويقدم بصورة اخرى في عمل اخر ، وذلك ايضا ليس مهما بقدر ان تكون قصة العمل نفسه جذابة وجيدة على الشاشة.