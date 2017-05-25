خير زمان تشارك مواطنون ضد الغلاء فى جمعة الخير

أمانى العزازى

تدشن جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلانى غدا “جمعة الخير”، وذلك بمنافذها بمحافظات بورسعيد ومرسى مطروح والمنصوره ومدينة اكتوبر بالحى العاشر وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسيه واللحوم بسعر ٨٠ جنيها للكيلو.

وقال محمود العسقلانى رئيس مجلس ادارة الجمعية، إن سلسلة ماركت خير زمان تساهم مع الجمعية فى تقديم سلع غذائية ذات جودة عالية وتخفيضات تصل إلى 25% عن السوق، فضلا عن تقديم كيلو كباب بسعر 100 جنيه جاهز للشوى بالتعاون مع كباب أولاد النوبه المجاور لمنفذ الحى العاشر وذلك قبل يوم واحد من الشهر الفضيل بهدف خدمة المواطنين واتاحة السلع الغذائية بأقل سعر وأعلى جودة ممكنة بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين فى أيام الشهر الفضيل.

لافتا الى تطبيق فكرة جمعة الخير بمواقع أخرى بمختلف محافظات مصر طوال ايام الشهر الكريم.

فيما اكد العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء استعداد الجمعيه لتقديم اللحوم الطازجة لموائد الرحمن بتخفيض 10% تشجيعا للقائمين على هذه الموائد،

وناشد العسقلانى الأغنياء القادرين والمسئولين خاصة المحافظين اختيار بعض الأيام للإفطار فى هذه الموائد،

مشيرا الى أن الدعوات التى تنادى بإلغاء الموائد هذا العام أو تحجيمها دعوات هدم لفكرة تكافلية رائعه، مطالبا المحافظين ورؤساء الأحياء بتسهيل إقامة الشوادر دون رسوم أو أعباء مادية.

فيما أشاد بالروح الإنسانية لمحافظ مرسى مطروح اللواء علاء ابو زيد والذى يحرص ومعه قيادات المحافظة والعمد والمشايخ وكبار الأغنياء على الإفطار فى مائدة كبرى على شاطئ مطروح وتقدم الطعام بجودة عالية بتبرعات بعض رجال الأعمال من أهل الخير.

وقال العسقلانى إن الجمعية ستشارك اهالى مطروح هذا العام مائدة الرحمن التى يقيمها المحافظ فى غضون الشهر المبارك.

وشدد على ضرورة أن يحذو السادة المحافظون حذو محافظ مطروح تفعيلا لدعوات الخير تشجيعا لرجال أعمال المحافظات الاخرى على اقامة موائد الرحمن.