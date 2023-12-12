«خير بلدنا» للصناعات الغذائية تستهدف رفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه خلال 2024

تستهدف شركة خير بلدنا المبتدئة للصناعات الغذائية رفع رأس مالها خلال العام 2024 إلى 5 ملايين جنيه.

وفي تصريحها لـ«المال»، قالت فاطمة متولي، المدير التنفيذي لـ«خير بلدنا للصناعات الغذائية»، إن شركتها انطلقت منذ عامين برأسمال ابتدائي 2 مليون جنيه، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم زيادته للتماشي مع الواقع.

وأشارت إلى أن شركتها صدّرت مؤخرا منتجاتها إلى ليبيا والأردن عبر وسطاء من مصر، مبينة أنها تستهدف في الفترة الحالية التوسع في الأسواق العربية.

وصرحت بأن مقر شركتها يوجد في سمالوط بالمنيا، مشيرة إلى أن المصنع التابع لها يعمل إلى الآن على منتجات الفول السوداني والطحينة بأنواعها.

وتابعت إن إنتاج المصنع يصل في اليوم الواحد إلى طنين من الفول السوداني، بينما يجري حاليا إخراج المنتج النهائي من الطحينة المستخرجة من السمسم بنسبتي 70% و100%.

وصرحت بأن شركتها تورّد منتجاتها حاليا إلى مصنع الحلاوة الطحينية، والزعيم لمنتجات الأعلاف، والجوهرة، والحجاز.

وبيّنت أن شركتها تتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشيرة إلى أن الأخيرة توفر للشركات المبتدئة حلولا حياتية مستقبلية، ومزيد من الإصلاحات، لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية وقدرات الأفراد والمنظمات.

وذكرت أن السوق المصرية تعاني اليوم من قلق المستثمرين، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام بشكل مستمر، وامتناع بعض المزارعين عن بيع محاصيلهم لعدم وفاء المقابلات المطروحة بالتكاليف.

كتب- إبراهيم الهادي عيسى وإسلام شريف