خير الدين: مصر الرابعة عالميا في جذب استثمارات تكنولوجيا المعلومات

دعاء حسني وأحمد الدسوقي قال أمين خير الدين ، رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات "TDF "، إن مصر لم تكن علي خريطة أفضل دول مصدرة لتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2004. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين الذى نظمته المال جى تى إم علي مدار يومين ، أن مصر نجحت خلال عام 2010

دعاء حسني وأحمد الدسوقي

قال أمين خير الدين ، رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات “TDF “، إن مصر لم تكن علي خريطة أفضل دول مصدرة لتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2004.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين الذى نظمته المال جى تى إم علي مدار يومين ، أن مصر نجحت خلال عام 2010 عقب تطبيق خطة تصدير خدمات وتكنولوجيا المعلومات أن تحتل المرتبة الرابعة عالميا كأحدث دول جاذبة للاستثمار في هذا المجال.

ولفت إلى أن صناديق ضمان المخاطر تأتى فى المرتبة الثالثة لتمويل الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هناك العديد من المقترحات لتطوير دور عمل صناديق المخاطر في مصر ، وأهمها تعديل القوانين الحالية المنظمة لها