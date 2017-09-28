خيرت يحيى حفل إطلاق خدمات 4G

المال– خاص :يحيى الموسيقار عمر خيرت مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات "4G " رسميا بالأسواق، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء ، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات ، وعدد من الوزارء ورؤساء الهيئات الحكوميةوقالت مصادر مسئولى بقطاع الاتصالات،

المال– خاص :

يحيى الموسيقار عمر خيرت مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات “4G ” رسميا بالأسواق، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء ، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات ، وعدد من الوزارء ورؤساء الهيئات الحكومية

وقالت مصادر مسئولى بقطاع الاتصالات، إن الاحتفالية سيشارك فيها أكثر من 1000 شخصية، من أبرزهم رؤساء شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية ، والمصرية للاتصالات ، بجانب ممثلى جهاز تنظيم الاتصالات ، وسط استعدادات أمنية مكثفة من قبل الداخلية .

يذكرأن شركات المصرية للاتصالات ، وفودافون ، وأورنج ، واتصالات حصلت على تراخيص الجيل الرابع قبل نهاية العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 10 مليارات جنيه ، و 1.1 مليار دولار إلى جهاز تنظيم الاتصالات ، وحصلت على خطابات تخصيص 40 ميجاهرتز ترددات فى يونيو الماضى .