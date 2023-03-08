خيرت بركات: جهاز التعبئة قلعة الإحصاء المصرية والعربية

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر قلعة الإحصاء المصرية والعربية، مشيرا إلى أن اتحاد الاحصائيين العرب واحداً من الهيئات النوعية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية والذى تأسس عام 2007 وتم اختيار العاصمة الأردنية عمان مقرا للاتحاد.

وأضاف أن المؤتمرات العلمية السابقة كانت فرصة لتجمع نخبة كبيرة من العاملين بالأجهزة الاحصائية والخبراء والأكاديميين من مختلف الدول العربية لعرض ومناقشة نتائج أبحاثهم حول العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز أوجه التعاون والروابط المشتركة بين الاجهزة الإحصائية العربية لدعم مسيرتها لمساعدة الحكومات والمخططين فى اتخاذ القرار ورسم السياسات وتطوير برامج التنمية الاحتوائية الشاملة.

وأشار إلى أن المؤتمر العلمي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب يأتي هذا العام تحت شعار” تفعيل الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية”، ليعكس أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز أوجه التعاون والروابط المشتركة بين الأجهزة الإحصائية العربية لدعم مسيرتها لتوفير المؤشرات الأولية للحكومات والمخططين في اتخاذ القرار ورسم السياسات.