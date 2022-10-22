خيرت بركات: تزايد كبير في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية يزداد بصورة كبيرة؛ لأنها تمثل ركائز التخطيط السليم الذي يستهدف إحداث تنمية شاملة في كافة المجالات لصالح المجتمع، ويعظم العائد من استخدام الموارد المتاحة والحاجات المجتمعية المطلوبة.

وأضاف أنه ازدادت أهمية علم الإحصاء في عالمنا المعاصر زيادة كبيرة، لاسيما في ظل ثورة البيانات والمعلومات وأصبحت الحاجة إليها مطلباً أساسياً خاصة في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

ولفت إلى أن إطلاق المرصد الإحصائي يأتي في إطار الدور التوعوي الذي يتبناه الجهاز لبناء الأنسان المصري من خلال ترسيخ الثقافة الرقمية لديه واطلاعه على البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

ونوه بأن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء والذي يحتفل به على مستوى العالم في 20 أكتوبر كل 5 سنوات.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية لما لها من أهمية قصوى في الإدارة الرشيدة لأجهزة ومؤسسات الدولة ولتوفيرمتطلبات الرؤى الوطنية و الإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل والتي تتمثل في رؤية مصر 2030 ، وأجندة أفريقيا وخطة التنمية المستدامة الأممية.

وتابع أنه لمواكبة كل هذه التطورات السريعة والمتلاحقة تم إطلاق مرصد إحصائياً يعرض فيه كافة البيانات والمعلومات الإحصائية الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والبيئية من خلال شاشة عرض الكترونية على مبنى الجهاز، والموقع الإلكتروني، يستهدف برامج التوك شو.

جاء ذلك خلال إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر “، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.