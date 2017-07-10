خيبة مصرية وتفوق عربى واستبعاد سودانى فى أفريقيا

خيبة مصرية وتفوق عربى واستبعاد سودانى.. هذا ملخص دور الستة عشر

“المجموعات”، لبطولتى الأندية الأفريقية لدورى الأبطال، وكأس الاتحاد

“الكونفدريالية”، بعدما اختتمت أمس الأحد، لقاءات الجولة السادسة والأخيرة

من البطولتين.

وودع فريقان من الثلاثة فرق المصرية، المشاركة فى البطولتين المسابقات،

بعدما فرط الزمالك وسموحة، فى فرصهما فى التأهل لدور الثمانية لدورى

الأبطال والكونفدرالية، عقب تعادلهما مع أهلى طرابلس الليبى وريكرياتيفو

الأنجولى، على الترتيب، فيما تأهل الأهلى لربع النهائى.

وتأهلت ستة فرق عربية لدور الثمانية فى دورى الأبطال، فيما صعدت أربعة

أندية للدور ذاته بالكونفيدرالية، وشهد الجميع بنجاح تجربة إقامة دور

المجموعات فى دور الستة عشر بدلًا من الثمانية، بعد أن تم تطبيقها لأول مرة

هذا العام.

وكان المشهد الأبرز، هو قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، إيقاف

الاتحاد السودانى، يوم الخميس الماضى، بسبب مزاعم حول التدخل الحكومى فى

شئون اللعبة، مما تسبب فى فوضى بالجولة الأخيرة من مباريات البطولتين، إذ

ألغيت 3 مباريات حاسمة، وتم استبعاد الأندية السودانية.

ويعنى الإيقاف أن الأندية السودانية، وكلها كانت تملك فرصة فى الوصول لدور

الثمانية فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقى، منعت من خوض

مبارياتها الأخيرة فى دور المجموعات، وتم اعتبارها منسحبة من لقاء الجولة

الأخيرة فقط، ولم يتم إلغاء نتائجها فى دور المجموعات بالكامل.

وتقام مباريات دور الثمانية فى مرحلة الذهاب، 8 أو 9 أو 10 سبتمبر، فيما

سيكون لقاء العودة على أرض الفريق صاحب المركز الأول فى دور المجموعات، أحد

أيام 15 أو 16 أو 17 من الشهر ذاته، حسبما تنص لائحة الاتحاد الأفريقي،

وهو ما يجعل الأهلى يتوجه إلى تونس فى لقاء العودة، بينما يستضيف مباراة

الذهاب فى مصر.

دورى الأبطال

وستكون مباراة الترجى التونسى “أول المجموعة الثالثة”، والأهلى “ثانى

المجموعة الرابعة”، أبرز مواجهات هذا الدور، وعادة ما تكون المباراة بين

بطلى تونس ومصر مثيرة، حيث سبق وتقابلا فى نهائى نسخة 2012، كما تواجها فى

نصف النهائى مرتين.

ويواجه النجم الساحلى “متصدر المجموعة الأولى”، أهلى طرابلس الليبى “ثانى

المجموعة الثانية”، الذى حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بالإطاحة بالزمالك،

وصيف النسخة الماضية وصعد لدور الثمانية.

وفى المواجهتين الأخريين بهذا الدور، تبدو مواجهة اتحاد الجزائر “متصدر

المجموعة الثانية” سهلة، عندما يلتقى فيروفيارو الموزمبيقى “الذى تأهل بعد

استبعاد فريقى الهلال والمريخ لتجميد نشاط اللعبة فى السودان”.

وينتظر الوداد المغربى “متصدر المجموعة الرابعة”، مواجهة من العيار الثقيل،

أمام صن داونز الجنوب أفريقى “حامل اللقب”، فى لقاء خارج التوقعات، خاصة

وأنَّ الفريقين لديهما طموح التتويج.

وسبق أن فازت 5 أندية باللقب ممَّن تأهلوا لربع النهائي، وهى الأهلي،

والترجى، والنجم الساحلي، وصن داونز، والوداد، بينما تطمع 3 فرق فى حصد

اللقب لأول مرة وهى أهلى طرابلس، وفيرفيارو، واتحاد الجزائر.

الكونفدرالية

وستكون الصدامات العربية حاضرة أيضًا بربع نهائى الكونفدرالية، بمواجهتين

ناريتين، الأولى تجمع الإفريقى التونسى ومولودية الجزائر، والثانية بين

الفتح الرباطى المغربي، والصفاقسى التونسي، ويلعب ريكرياتيفو دى ليبولو

الأنجولي، ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بينما يلتقى مازيمبى الكونغولي، مع

زيسكو الزامبي.

الإفريقى تصدر المجموعة الأولى بـ 12 نقطة، فيما جاء خلفه الفتح الرباطي،

بفارق المواجهات المباشرة مع كمبالا سيتى الأوغندي، وفى المجموعة الثانية،

تصدَّر الصفاقسى بـ13 نقطة، وخلفه مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى.