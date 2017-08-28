خوف المطورين من المضاربين يفسد طرح القاهرة الجديدة

❏ رجاء فؤاد: لا يجوز إعادته إلا بموافقة الوزير بدور إبراهيم أرجع مطورون عقاريون إحجامهم عن التقدم لقطع الأراضى المطروحة بالقاهرة الجديدة بنظام المزايدة، إلى التخوف من المضاربات والارتفاع غير المدروس فى قيمة المقدمات وصلت ببعض الشركات لعرض %100 من سعر الأرض فى الطرح الماضى بمدن أخرى، بالإضافة إلى ا

❏ رجاء فؤاد: لا يجوز إعادته إلا بموافقة الوزير

بدور إبراهيم

أرجع مطورون عقاريون إحجامهم عن التقدم لقطع الأراضى المطروحة بالقاهرة الجديدة بنظام المزايدة، إلى التخوف من المضاربات والارتفاع غير المدروس فى قيمة المقدمات وصلت ببعض الشركات لعرض %100 من سعر الأرض فى الطرح الماضى بمدن أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة لدى ذ، بما يمثل عبئًا على الاستثمار.

وتلقت «المال» اتصالات تليفونية لبعض المطورين تعقيبًا على الخبر الذى نشرته فى عدد الأمس حول تقدم عرض وحيد على قطعة من قطع الأراضى الخمس المطروحة بالقاهرة الجديدة بنظام المزايدة على المقدم، للاستفسار عن كيفية التقدم مجددًا لتلك القطع.

أكدت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة صُدمت من تقدم عرض وحيد على قطع الأراضى المطروحة، رغم عرضها بناءً على طلبات المطورين، وفى المناطق التى تم تحديدها وتقدموا بها للهيئة على مدار عام ونصف، موضحة أن أسعار الأراضى تمت دراستها بعناية لعدم المغالاة وتلبية لاحتياجات الشريحة الكبرى من الشركات.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن الأراضى وتحديد مواعيد للتقدم ولا يجوز فتح الباب مقدماً إلا بعد العرض على الوزير ومجلس إدارة الهيئة، لافتة إلى أن المستثمر الجاد وصاحب الملاءة المالية المناسبة كان سيضع دراسات سليمة ولن يتخوف من المضاربات، خاصة أن الحد الأدنى لعرض المقدم %10 لقطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة، و%15 للقطع الصغيرة وهو مناسب للغاية.

وأرجع المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضعف الإقبال على أراضى القاهرة الجديدةـ إلى احتمالية تخوف الشركات من آلية التزايد على المقدم، والتى ظهر بها سلبيات فى الطرح الماضى، إذ تقدمت شركات بعروض وصلت إلى سداد مقدم %100 من ثمن الأرض، ما يمثل عائقاً أمام الشركات الراغبة فى الحصول على أراضٍ فى ظل أوضاع نقص السيولة.

وأشار المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إلى أن أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة شهدت ارتفاعات مطردة فى الآونة الأخيرة.

ولفت إلى تراوح سعر المتر بالمشروعات العقارية بين 12.5 و13 ألف جنيه، ومن ثم فإن طرح الأراضى بسعر 5480 جنيهًا للمتر مع إضافة فائدة البنك المركزى والرسوم الأخرى منها التحصيل، يصل بسعر متر الأرض إلى 8000 جنيه، ومع إضافة الإنشاءات سيصل سعر المتر بدون مصاريف التسويق، وإضافة هامش الربح، إلى 13.5 ألف جنيه، أى أن الشركات ستبيع المتر بحوالى 18 ألف جنيه وهو سعر مبالغ به.

ولفت هشام الخشن، رئيس مجلس إدارة سامكريت، إلى أن الشركة تخوفت من المضاربات على المقدمات والعروض غير المدروسة من بعض الشركات، كما أن الشركة تركز حاليًّا على الحصول على قطعة ضمن المطروحة بالمشاركات.