خوفًا من «كورونا».. إعدام مئات الآلاف من حيوانات المينك بهولندا

بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر

أعدم عمال هولنديون عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب اليوم، بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وتعد المزرعة واحدة من عشر مزارع في هولندا تلقت أوامر بإعدام الحيوانات التي تربيها للاتجار بفرائها بعد أن جاءت نتيجة اختبار بعضها إيجابية للإصابة بالمرض، نقلا عن رويترز.

وتم رصد التفشي بين هذه الحيوانات للمرة الأولى في أبريل، وانتقل إليها من القائمين على تربيتها من البشر.

وفي مايو، كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما: الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

وقدر مسئول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك، و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى إضافة للتقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.

وهناك نحو 140 مزرعة لتربية المينك في هولندا رغم إقرار حظر ينتظر تطبيقه بحلول عام 2024.