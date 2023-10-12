خوفا من اضطراب النظام العام.. فرنسا تحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

حظرت فرنسا جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد، وفقًا لبرقية أرسلها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى الشرطة الفرنسية الخميس.

وقال الوزير: “يجب حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.

حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

وأضاف دارمانين في برقيته قائلًا إن أي تنظيم لمثل هذه الاحتجاجات سيؤدي إلى اعتقال المشاركين فيها.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي الشرطة لحماية كافة المواقع التي يزورها الفرنسيون الذين يعتنقون الديانة اليهودية مثل المعابد والمدارس.

وقال دارمانين إن أي أجنبي يرتكب فعلًا معاديُا للسامية “على الأرضي الفرنسية” سيتم “ترحيله على الفور”.