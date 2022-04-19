وجّه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين، خلال شرائهم منتجات الألبان من الباعة؛ وذلك حرصًا منه على صحة وسلامة المواطنين لعدم تعرضهم للأمراض من هذا المنتَج نتيجة سوء التخزين أو الحفظ في المبردات.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك خصص، الفترة الماضية، رقم واتساب لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلّها في وقت سريع، كما قدّم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

وحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم بعض الإرشادات الهامة للمواطنين، توضيحًا منه لشراء منتج سليم وآمن يصلح لتناول المواطنين وعدم وقوعهم ضحايا الغش التجاري أو الحصول على منتَج غير محفوظ جيدًا.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أية سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

وتنشر «المال» الطرق والإرشادات الهامة التي وجّهها جهاز حماية المستهلك للمواطنين، إذ جاءت كالتالي:

یجب مراعاة الآتى عند شرائك اللبن الخام أو منتجاته:

عدم التعامل مع الباعة الجائلین والشراء من مصادر موثوق بھا فقط.

التأكد من حفظ منتجات الألبان لدى البائع مبردًا.

• عدم تركه فترة طویلة معرضًا لدرجة حرارة الجو بعد الشراء والتوجه مباشرة إلى المنزل.

• غلي اللبن جیدًا مع التقلیب المستمر أثناء عملیة الغلي لضمان تعرضه للحرارة لمدة أطول.

• حفظ اللبن داخل الثلاجة بعد تبریده مباشرة.

• تكون فترة الحفظ في الثلاجة لا تزید عن أسبوع واحد، بینما یمكن تجمیده في الفریزر لمدة لا تزید عن ثلاثة أشھر فى درجة حرارة أقل من – ۱۸ درجة مئویة.

• في حالة ملاحظة وجود أي تغیر في اللون أو المذاق أو القوام أو الرائحة، یجب التخلص منه على الفور وعدم تناوله.

ومرّ جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

كما أجرى العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتقدر غرامتها بـ2 مليون جنيه.