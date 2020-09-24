«خور الإماراتية» تخترق السوق المحلية باستثمارات 600 مليون جنيه

تعتزم شركة خور المدينة للإنشاءات اختراق السوق المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وتخطط لضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه.

و«خور» هى شركة إماراتية الجنسية تأسست عام 2001، وتعمل بمجال الاستثمار العقاري.

وقال تامر عبد المعطي، رئيس مجلس الإدارة بشركة انترناشيونال ليجال هاوس، التى تتولى الاستشارات للشركة الإماراتية فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن الأخيرة تقوم حاليًا بتأسيس ذراع لها بمصر، موضحًا أنها ستقوم من خلاله بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مكتب انترناشيونال ليجال هاوس يتولى حاليًا تأسيس ذراع «خور» بالسوق المصرية.

وأوضح أن «خور الإماراتية» تخطط لإنشاء 3 مشاريع عقارية كمرحلة أولى، وتجرى مفاوضات متقدمة مع مستثمرين – رفض الإفصاح عن هويتهم- للحصول على أرض بالساحل الشمالى .

وكشف أن الشركة قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 6200 متر مربع بمدينة طنطا بهدف إنشاء مشروع عقارى هناك، كما تبحث شراء أراض بالتجمع الخامس.

ولفت إلى أن تلك التحركات تكشف ثقة المستثمرين الخارجيين، موضحًا أن الدولة المصرية كانت قد تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والإجراءات الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا.

يذكر أن مكتب انترناشيونال ليجال هاوس تأسس عام 2015، ويركز نشاطه بشكل رئيسى على ضرائب البنوك وتأسيس الشركات، ويملك قاعدة عملاء بنكية تضم الأهلى الكويتى، والإسكندرية، كما تعامل سابقاً مع البنك العربى الإفريقى الدولى فى ملف خاص بضريبة الدمغة.