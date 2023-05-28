خواطر مواطن مهموم (192)

خواطر مشتتة

لم أتشرف بالمشاركة فى الحوار الوطني، ولا أحب أن أتكلم دون إلمام كافٍ بالموضوع، ولكنه يبدو لى أن الحوار لا يتناول شقًّا هامًّا من مشروع الدولة، وهو شق مسكوتٌ عنه نسبيًّا، وهو يتعلق بضرورة تغيير بعض العادات السيئة التى اكتسبناها فى العصور الماضية. ولا أتهم أحدًا؛ فالعادات ليست مسئولية فرد أو جهة، بل مسئولية جماعية. وأدرك أن شيوع بعض أنماط السلوك السيئ لم يكن كله شرًّا، فأحيانًا السلوك الكريه فى حد ذاته يحافظ على التماسك الاجتماعي. وأبرز مثال للأسف هو الرشوة، ومعها أنماط أخرى مثل الجمع بين عدة وظائف وعدم التفرغ لإحداها و«كلفتة» المنتج، وعدم الالتزام بالمواعيد، وللعلم فإننى أجمع بين عدة وظائف، وأدرك تمامًا أن هذا ضرورى ماديًّا.

هذه الأمثلة جيدة وسيئة، سيئة لأنه لا يمكن التصدى لها فى الظرف الاقتصادى الحالي، ولكننى أرى من الضرورى بداية التفكير فيها وفى خطوات وإجراءات لتحجيمها تدريجيًّا، فالمشكلة جسيمة وأى إجراء إيجابى له أيضًا آثار سلبية غير متوقعة، والتروّى واجب.

ومثال آخر هو ميل عائلات الطبقات الفقيرة والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة إلى التضحية بمصالح النساء والبنات عند الشدائد، تكون الأولوية دائمًا للرجل والذكر فى التربية والهدايا، وهناك ضغوط هائلة على البنات للزواج السريع حتى ينتقل عبء الإنفاق عليها إلى شخص آخر، ولهذا آثار بالغة السوء على العائلات وعلى الزيجات، ويدفع الكل ثمن هذه الخيارات. طبعًا لا أنادى بقلب التراتبية لتكون الأفضلية دائمًا للنساء، بل أطالب بمراعاة العدل بقدر الإمكان.

أفهم أن القوانين لا تغير المجتمع إلا فى حدود، وأن القوانين الصارمة تولّد دائمًا أساليب جديدة للتحايل عليها، والتهرب منها، وتميل الدولة والمؤسسات المختصة إلى التساهل فى التطبيق، بل إلى غض النظر إن تصورت أن القانون غير شعبي، ولكننى أتصور أن التفكير فى آليات حوافز وضرائب قد يسهم فى بداية معالجة المشكلة.

ولديّ الكثير، ولدى غيرى ما هو أكثر إن تعرضت لمساوئ ثقافة عدم المصارحة وعدم البوح بالرأي، إن خالف هذا الرأى رأى الجمهور أو رأى بقية الزملاء فى المؤسسة. وهناك حل محدود وجزئي، وإن كان ضروريًّا، تتبناه بعض الجهات؛ وهو تنظيم الاجتماعات بحيث يكون الأكبر سنًّا والأكثر خبرة آخِر من يتكلم، لإتاحة الفرصة للكل ليقول رأيه، دون أن يخاف أن يبدو وكأنه ينتقد مديره، وطبعًا المشكلة هى أن المرءوس يعرف عامةً رأى مديره قبل دخوله الاجتماع.

الأزمة الاقتصادية حرَّرت ألسنة لتنتقد أداء الدولة، ولهذا النقد نصيب من الصحة، لكننى أريد أن أروى القليل مما سمعته؛ لما فيه من عِب، والعهدة على الراوي، فى قطاع من قطاعات الصناعة بذلت الدولة، وتحديدًا وزارة التعليم، مجهودًا جبارًا لتدريب العمال، والارتقاء بكفاءتهم، ورغم عدم تفرغ المدرّبين للتدريب – ضرورات الحياة لها أحكامها – فإن البرنامج نجح، ولكن الوظائف فى القطاع لم تكن كثيرة. ولعلاج هذا خصصت الدولة تمويلًا لقروض بشروط ميسّرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا القطاع، وحصل عدد كبير من أصحاب المشروعات على قرض، ولكنهم لم يستمروا فى المشروع، بعد أن حصلوا على القرض، بل فضّلوا وضع المبلغ وديعة فى البنوك بفوائد أعلى، وقال الراوى إن المشكلة فى عدم استمرارية الرقابة من قِبل البنوك، وطبعًا كلنا نعرف أن الرقابة لن تحل المشكلة إلا فى حدود، من السهل رشوة المراقب أو خداعه، ومن ناحية أخرى كلنا نعرف عدد المشروعات الصغيرة فى مصر وصعوبة رقابتها. وطبعًا سيقول أصحاب الشأن إن قرف البيروقراطية هو سبب عزوفهم عن الدخول فى السوق، وقد يكونون مُحقّين.

ما الحل؟ دعم الشركات الكبرى؛ لأن مراقبة أدائها أسهل؟ لا أعرف، ولكن المشروعات الصغيرة هى عماد الاقتصاد، ودونها لا تقدم.

* أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية