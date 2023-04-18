خواطر مواطن مهموم (186)

مع الأستاذ العملاق جان لوكا 3

وعدت القارئ بتناول عيوب العملاق لأرسم صورة تقترب من الحقيقة بقدر الإمكان ولكننى أريد أن أروى واقعة تظهر خصلة حميدة لا يعرفها الكثيرون عنه.

كنت قرأت كتابا سهلا وهاما عنوانه «اللغة والأيديولوجيا» يتناول تأثير الأيديولوجيا على انتقاء الألفاظ وتوظيف معانيها وأحيانا إفسادها، وتصورت بعدها أن الأمر سهل وقررت أن أدرس منهجا معينا من مناهج تحليل المضمون وطلبت من الأستاذ أن يدلنى على كتاب أو مجموعة كتب. نظر إلىّ نظرة لم أفهمها وقال لي… هذا ملف حاولت دراسته ولم أستطع فهمه… انتظر.. سأرتب لك ميعادا مع جورج لافو… العملاق الآخر…واتصل به أمامى، وقال لى، هو فى انتظارك فى مكتبه، ولم أنتبه إلى الرسالة المبطنة، أقول لم أنتبه فلم أفكر فيها على الإطلاق وذهبت إلى مكتب العملاق الآخر وقال لى نعرف أن أهم ميزة لك الاهتمام الجدى بقضايا كثيرة ولكن عليك تعلم حدود الإنسان أيا كان لن تلم أبدا بكل القضايا وعلى العموم أسهل كتابين هما كيت وكيت… للدكتورة ريجين روبان… وذهبت إلى المكتبة وغرقت فيهما…

وبعد أربعة أيام محاولات فهمت أننى لا أستطيع فهم هذا المنهج وأننى لا أملك الإلمام الكافى والعلم المطلوب لتعلمه ومن باب أولى للتخصص فيه وكلمت لوكا قائلا إننى عاجز عن فهم المنهج وأعود إلى اهتماماتى التقليدية وقال لي… كنت أعرف أنك لن تفهم شيئا… هذا ليس عيبا… فكرت وقررت أن أتركك تخوض التجربة لتقتنع بنفسك ولكى لا يكون داخلك مرارة وتصور أننى أفرض عليك تصوراتى عنك.

نستعرض عيوب العملاق الحبيب أستاذى العظيم لكى نرسم الصورة الكاملة، كان محاورا عظيما يرتقى بك وتتعلم منه ومن التفاعل معه أسلوب مقاربة الأمور إلى جانب كم مهول من المعلومات، وكانت المقابلات طويلة مفيدة وكان – أيامها- صبورا مع طالبى العلم الجادين. ولكنه كان محاضرا متعبا لا نفهم من كلامه إلا القليل لأنه كان كثير الاستطراد، أعطى مثالا لمحاضرة نمطية… يقول فيها مثلا إن شرح هذه النظرية يقتضى دراسة قبائل النوير وينطلق… ثم يتوقف شاردا.. ويقول فى الواقع أفضّل استخدام مثال النوير لشرح نظرية أخرى هى كيت وكيت بينما أفضّل لشرح النظرية الأولى مثال قبيلة الأشانتى فى غانا وينطلق فى عقد مقارنة وبعد قليل نتوه مع أسى لأننا نحس أن كلامه بالغ الأهمية ولا نفهمه… وكنت محظوظا مقارنة بزملائى لأنه كان يودنى ويعذرنى لكونى خريج حقوق ويقبل أن يعيد الشرح لى على انفراد وكنت أحاول التقليل من الإثقال عليه.

هناك عيب استفدت منه وتعلمت بسرعة عدم الوقوع فى مطباته وهو تأثير ذاتيته، على سبيل المثال كان يودنى، وعندما كنت أقول شيئا عميقا أو تافها كان يقول… فى الواقع تقصد كيت وكيت وينسب لى أفكارا بالغة العمق لم تخطر على بالى إطلاقا، وفى المحاضرات ينسبها لى، مثالا سخرت يوما من مفكر قائلا… هو يرى فى الله تلميذه ويقول إن أقوى دليل على وجود الله هو أنه يتكلم مثلى ويقصد ما أقصده، فقال الأستاذ لم أكن أعلم أنك قارئ جيد لفاورباخ ولم أكن سمعت عنه أصلا، وترى كما يرى كيت وكيت. طبعا خرجت من اللقاء وهرولت إلى طالب فى دفعة أقدم أصبح تدريجيا الصديق الصدوق أسأله من هو فاورباخ وهل من الضرورى قراءته إلخ.

وفى المقابل كان شديد التسفيه لكلام من لا يحبه مهما كان هذا الكلام عميقا صائبا متفقا مع توجهات وتحليلاته. وكان يكنّ كراهية شديدة لفيلسوف فرنسى بالغ الأهمية عظيم التأثير كل توجهاته مثل توجهات الأستاذ باستثناء تقييمهم لعلم الاجتماع.

باختصار كان الأستاذ شديد البراعة فى عرض نظرية وبيان مزاياها وعيوبها ولكنه لم يكن يجيد دائما نسبتها إلى صاحبها.

يتبع

* أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية