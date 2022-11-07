«خوارزمى فنتشرز» السعودى يدرس منح 25 مليون دولار تمويلات لـ«ناشئتين» مصريتين

يدرس صندوق الاستثمار الجريء السعودى «خوارزمى فنتشرز» منح تمويلات بقيمة 25 مليون دولار لشركتين ناشئتين بالسوق المصرية خلال 3 سنوات.

قال أمير شريف، الشريك الاستثمارى للصندوق، إن الأخير يفحص من 100 إلى 200 شركة ناشئة شهريًّا فى منطقة الشرق الأوسط، بداية من المغرب وحتى باكستان، لتحديد أنسب الفرص المتاحة التى يمكن العمل بها.

وأوضح «شريف» فى تصريحات لـ«المال» أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى الشركتين المصريتين تمثل %35.7 من محفظة الصندوق البالغة قيمتها 70 مليون دولار، مؤكدا أن «خوارزمى فنتشرز» مهتم بالكيانات المحلية العاملة فى قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، ولكنه رفض الإفصاح عن هوية الكيانين اللذين يعتزم تمويلهما.

وفى سياق متصل، لفت إلى منح الصندوق تمويلات خلال المرحلة الماضية لشركات مصرية ناشئة منها «بوسطة» لحلول الخدمات اللوجيستية و«خزنة» فى قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى «بايلون» فى حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

يذكر أن «خوارزمى فنتشرز» تأسس عام 2020، ويتبع مجموعة القاضى القابضة التى تتخذ من مدينة الدمام بالسعودية مقرًا لها، ويعمل فى مجال تمويل الكيانات الناشئة فى مراحلها المبكرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وأعلن الصندوق فى أكتوبر 2021 إتمام الإغلاق الأول له بقيمة 237 مليون ريال، ونفذ فى فبراير الماضى الإغلاق الثانى بقيمة 262 مليونًا.