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خمس شركات سمسرة تقتنص نحو 75% من تداولات الصفقات بالبورصة في مايو (جراف)

تصدرتها فاروس بحصة سوقية 30.6% وقيم تعاملات 1.5 مليار جنيه
منى عبدالباري 6:04 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 6:04 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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اقتنصت 5 شركات سمسرة نحو 75% من تعاملات الصفقات في ترتيب شركات السمسرة شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية.

تصدرتها فاروس بحصة سوقية 30.6% وقيم تعاملات 1.5 مليار جنيه

وجاء في صدارة الشركات فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 30.6%، وقيم تداولات 1.55 مليار جنيه، تلاها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بحصة سوقية 15.6%، وقيم تعاملات 793 مليون جنيه.

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وبالمركز الثالث جاءت الرواد لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية، 13.9%، وقيم تداولات  708.7 مليون جنيه، و رابعا جاءت عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 9.3%، وقيم تداول 471.4 مليون جنيه، وخامسا برايم لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.1%، وقيم تعاملات 260.6 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن تعاملات الصفقات دعمت شركة برايم لتحقيق قفزة 8 مراكز في الترتيب العام لشركات السمسرة في مايو لتحل بالمركز الـ 15، مقارنة بـ23 في إبريل، و شركة الرواد لتأتي بالمرتبة الـ 16، مقابل الـ 31 في إبريل.

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بقلم منى عبدالباري

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