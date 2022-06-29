خمسة عروض مسرحية على القومي والطليعة والعائم والشمس مجانا غدا (صور)

أوضح المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أنه وبناءً على قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تقدم جميع عروض البيت الفني للمسرح بالمجان غدًا الخميس الموافق 30 يونيو، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

«الحفيد» على المسرح القومي

فرقة المسرح القومي تقدم عرض «الحفيد» في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض «الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى علي عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد.

ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

وتقدم فرقة المسرح الكوميدي عرض «حلم جميل» من إخراج إسلام إمام على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

عرض «حلم جميل» عن رائعة تشارلى شابلن، وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر، ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

«ليلة القتلة» و«الحب في زمن الكوليرا» على الطليعة

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرض «ليلة القتلة» من إخراج صبحي يوسف، في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور.

«ليلة القتلة» كتبها خوزيه تريانا عام 1965، قدمت احترافيًّا بمصر لأول مرة في عام 1979 على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت «قاعة 79»، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

المسرحية تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رءوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.

كما تقدم أيضًا عرض «الحب في زمن الكوليرا» من إخراج السعيد منسي في تمام التاسعة مساء، على قاعة زكي طليمات.

«الحب في زمن الكوليرا» عن الرواية الشهيرة لغارسيا ماركيز، وهي إحدى روائع الأدب العالمي، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي، وإخراج السعيد منسي.

وتمثيل دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل، دينا السواح، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل،

تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتى ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي.

«كاندي كراش» على مسرح الشمس

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض «كاندي كراش» في تمام الخامسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

يعتمد العرض على دمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الفنانين، من خلال التدريبات التي تقيمها الفرقة بصفة دائمة في مختلف مجالات المسرح وتأهيلهم لتقديم عروض مسرحية احترافية.

يُذكر أن «كاندي كراش» تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد،

تصميم ديكور حازم شبل، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج إسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع محمد الكاشف، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن.