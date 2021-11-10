خمسة شركات دولية متخصصة تبدأ بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية في المنشآت الفندقية

بدأت الأربعاء خمسة شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.



وبحسب بيان لوزارة الآثار والسياحة أشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن أعمال المراجعة التي تقوم بها هذه الشركات تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد أوائل الاسبوع الجاري برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوى والحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.



كما أكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها.



وأشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت إلى أن هذه الشركات ستقوم بمراجعة جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وجودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات والصحة العامة ومدى إلتزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، لافتا إلى أن هذه الشركات ستقوم بالمرور على 423 منشأة فندقية باختلاف درجتها السياحية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولي، وسيتم بعد ذلك المرور على باقي المنشآت الفندقية تباعا.



وفي سياق متصل، تستمر اللجان التي تقوم وزارة السياحة والآثار بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية منشأة يثبت مخالفتها وعدم التزامها بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة وبجودة مستوى الخدمات المقدمة بها.