خليل حسن: الاقتصاد الرقمى تتبنى خططا تحفيزية لرفع قدرات الشركات

❐ ميكنة 5 آلاف تاجر كمرحلة أولى فى القاهرة والإسكندرية والجيزة ❐ إنشاء بوابة «تجارة مصر» بالتعاون مع «فيزا» و«e-finance» ❐ مليون جنيه من المعونة الأمريكية لدعم رواد الأعمالسمية كمالتتجه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية إ

❐ ميكنة 5 آلاف تاجر كمرحلة أولى فى القاهرة والإسكندرية والجيزة

❐ إنشاء بوابة «تجارة مصر» بالتعاون مع «فيزا» و«e-finance»

❐ مليون جنيه من المعونة الأمريكية لدعم رواد الأعمال



سمية كمال

تتجه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى تنفيذ اسراتيجية جديدة خلال الفترة من 2018 إلى 2020 تستهدف تنشيط الطلب التكنولوجى محليا ورفع قدرات شركات التكنولوجيا المحلية.

كشف خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، عن تفاصيل الخطة والتى تستهدف ميكنة 5 آلاف تاجر يناير المقبل، فى قطاعى الصدليات وتجار التجزئة كمرحلة أولى فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، تليها سوهاج والمحلة والقليوبية وبورسعيد، من خلال اتفاقات تعاون موقعة مع الغرف التجارية بها وبعض البنوك.

وأوضح خليل لـ«المال» أن المحور الثانى من الاستراتيجية يتعلق بخدمات الشمول المالى والمدفوعات اللانقدية لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة، أما المحور الثالث فيعتمد على نشر المدفوعات الإلكترونية.

إلى جانب تنشيط التجارة الإلكترونية إذ يجرى العمل حاليا على إنشاء موقع «تجارة مصر» بالتعاون مع شركتى «فيزا» لحلول المدفوعات الإلكترونية، و«آى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية وتضم البوابة معلومات عن جميع التجار بمصر، فضلا عن القوانين المنظمة للنشاط التجارى، والخدمات المقدمة من الغرف، كما سيساعد أيضا من سداد الرسوم الخاصة بالشعبة إلكترونيًا.

ولفت إلى إجراء مباحثات مع أسماء حسنى، رئيس «إيتيدا» خلال المرحلة الماضية لزيادة التمويلات المخصصة للشعبة خاصة بعد الظروف الاقتصادية الأخيرة لضمان الاستمرار فى تنفيذ المشروعات، وخطط الأعوام المستقبلية.

ونوه عن تلقى الشعبة دعما من هيئة المعونة الأمريكية بنحو مليون جنيه، وذلك لدعم مشروعات الشباب الناشئة والقائمة على الإبداع والابتكار خلال 2018 لمساعدتها على تطوير منتج تكنولوجى مصرى يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية للدولة ويعتمد على حل مشكلات المحافظة وسيتم البدء بمحافظة الإسكندرية.

وألمح إلى أن «الاقتصاد الرقمى» تنفذ أيضا مشروعا لتطوير فكر الشركات المحلية تحت مسمى «توطين»، ويتعلق بنشر التوعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتأهيل المديرين والموظفين بالشركات الناشئة، ومن ثم ربطها بالشركات العالمية والوزارات من خلال قاعدة بيانات لتنفيذ المشروعات المطلوبة بكل محافظة.

وأعلن عن اعتزام الشعبة إحياء بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة «تابلت» لنشر التابلت فى المدارس وإثراء المحتوى الرقمى.

يذكر أن «الاقتصاد الرقمى»، الحاسبات الآلية والبرمجيات سابقا أطلقت مبادرة «تنوير» منذ أكثر من عامين بالتعاون مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وبتمويل 300 مليون جنيه من بنك مصر.

وأبدت 6 شركات محلية آنذاك رغبتها فى المشاركة لتنفيذ المبادرة هى مجموعة الخرافى والهيئة العربية للتصنيع، وشركة وادى التكنولوجيا، وسيكو للإلكترونيات، والمتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، وسوفت تريند، وكان يتضمن توفير أجهزة حاسبات لـ 1.5 مليون معلم وموظف بالمدارس كمرحلة أولى.

وأشار إلى نجاح الشعبة فى تدريب 950 موظفًا بأكثر من 86 شركة تكنولوجيا خلال عامى 2016 و2017، وذلك ضمن أنشطتها فى تنمية قدرات العاملين بمجال المهارات البرمجية.

وأضاف أن الشعبة تتحمل نحو %90 من التكاليف التدريبية فيما يتحمل العاملون النسبة المتبقية؛ موضحًا استهدف البرامج التدريبية رفع الكفاءة لدى العاملين وتنمية القدرات الإبداعية لديهم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المستقبل.

وأشار خليل إلى مخاطبة كافة الشركات بمختلف المحافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والقليوبية وسوهاج والمنيا وغيرها»، لتدريب الموظفين والفنيين والمهندسين بجميع فروعها؛ وذلك لثقل مهاراتهم الإبداعية فيما يخص التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وذكر أن أن مصر ستشارك للمرة الأولى بجناح خاص بها تابع للشعبة بمؤتمر CES بمدينة لاس فيجاس يناير المقبل، وذلك من خلال 9 شركات ناشئة. تم اختيارهم على 3 مراحل وفقًا لمعايير موضوعة من قبل إدارة المعرض منها أن تكون الفكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل وقابلة للتطبيق.

وتوقع تلقى تلك المشروعات لاستثمارات تقدر بالملايين من خلال احتضان عدد من الدول لها؛ مؤكدًا دور الشعبة فى عرض كل ما له علاقة بتكنولوجيا المستقبل وفقًا لاستراتيجية الشعبة 2020.

واستطرد: تستهدف المشاركة المصرية فى المعرض بعد عقد سلسلة اجتماعات مع وزير الاتصالات ورئيس إيتيدا جذب استثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلى، وتشجيع التصدير، والوصول للعالمية، حيث سيحضره 170 ألف شخص، وتشارك به كبرى الشركات لتقديم ابتكاراتها التكنولوجية ومنها «إل جى، وسونى، وباناسونيك، وديل، وسامسونج، وميكروسوفت، وكودك، وأسوس».

وعلق قائلا: تجاوز سوق الاقتصاد الرقمى صدمة التعويم وبدأ يتكيف مع الأسعار الجديدة، إلا أن حجم المبيعات تراجع للنصف ولم يؤثر دخول موسم المدارس على استرداد عافية السوق مجددا.