خليل البواب فى حواره مع «CEO Level »: «مصر كابيتال» تستهدف الوصول بحجم صندوق «كل شهر» إلى 1.5 مليار جنيه

الهدف من إطلاق الصندوق يتمثل فى تطوير سوق أدوات الدين فى مصر إذ إن آخر صندوق أدوات دين تم إنشاؤه فى مصر كان منذ 8 سنوات.

كشف خليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة «مصر كابيتال»، أنها تستهدف الوصول بحجم صندوق «كل شهر» الجديد إلى 1.5 مليار جنيه مستقبلا، علما بأن رأسماله الأولى يبلغ 100 مليون.

وأعلن بنك مصر وشركة «مصر كابيتال»، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، فى بيان أمس، عن فتح باب الاكتتاب فى «صندوق استثمار شركة مصر كابيتال للاستثمار فى أدوات الدين ذى العائد الدورى» وهو صندوق «كل شهر» كأول صناديق الاستثمار فى أدوات الدين يتم إطلاقه فى السوق المصرية منذ عام 2013 بحجم مبدئى 100 مليون جنيه.

وقال البنك إنه تم إطلاق «كل شهر» حصريا لعملاء كل من بنك مصر، وشركتى مصر كابيتال، ومصر كابيتال للوساطة فى السندات، وتم فتح باب الاكتتاب عبر الجهات الثلاث.

وأوضح «البواب» – خلال لقائه ببرنامج «CEO level» – أن الهدف من إطلاق الصندوق يتمثل فى تطوير سوق أدوات الدين فى مصر إذ إن آخر صندوق أدوات دين تم إنشاؤه فى مصر كان منذ 8 سنوات.

وتابع إن «كل شهر» سيكون مخصصا لعملاء بنك مصر ومصر كابيتال للوساطة فى أدوات الدين، إذ إن الاكتتاب فى الصندوق يتطلب أن يكون لدى العميل حساب لدى بنك مصر أو شركة مصر كابيتال.

وقال إن بنك مصر لديه قاعدة عملاء عريضة جدا، مما يتيح إمكانية الاعتماد عليهم فقط فى البداية، لكن لا يوجد ما يمنع من ترويج الصندوق لدى مؤسسات أخرى فى مرحلة لاحقة.

300 مليار قيمة العمليات المستهدفة سنويا للوساطة فى السندات

وأكد أن الاكتتاب فى الصندوق سيكون يوميا والاسترداد شهريا، ومن المتوقع أن يحقق عائدا متميزا إذ سيستثمر أمواله فى أذون الخزانة والسندات والصكوك السيادية، وأيضا إصدارات توريق للشركات.

من جانب آخر، كشف «البواب» أن شركته تستهدف الوصول بحجم أعمال شركة الوساطة فى السندات التابعة إلى 300 مليار جنيه سنويا، علما بأنها نفذت عمليات منذ بداية النشاط بنحو 70 مليار جنيه.