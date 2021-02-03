ثقافة وفنون

«خليك فولاذي».. تعرف على سر عودة تامر حسني للطبقات المنخفضة

الموزع الموسيقي جلال فهمي يكشف كواليس تعاونه مع الفنان تامر حسني في ألبومه الأخير "خليك فولاذي"
أحمد حمدي 3:46 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 3:46 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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كشف الموزع الموسيقي جلال فهمي عن كواليس تعاونه مع الفنان تامر حسني في ألبومه الأخير “خليك فولاذي”، مشيرا إلى أن تامر حينما قرر تنفيذ هذا الألبوم تحديدا في مسيرته الفنية كان يرغب أن يظهر بصورة مختلفة للجمهور.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”المال” أن جلسات عمل مكثفة جمعته مع تامر حسني قبل تنفيذ اغنيات الالبوم الجديد خليك فولاذي ، حيث قال له نصا اريد ان اغني من طبقات صوتية منخفضة مثل اغنياتي التي قدمتها في بداية مشواري الغنائي في بداية الالفية، بحيث تعيد لأذهان الجمهور لاغنيات مثل حبيبي وانت بعيد وبعيش وحب وغيرها التي قدمها في بداياته الفنية .

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ولفت فهمي ايضا الى ان تامر بالفعل ابتعد في هذا الالبوم تحديدا عن الغناء من طبقات صوتية مرتفعة مثل البومه السابق ” عيش بشوقك” ، منوها إلى أن ذلك لمسه الجمهور حينما استمع للاغنيات الجديدة ” قولني كلام ” و” نفس النهاية ” .

واكد جلال أن علاقته بتامر حسني منذ سنين طويلة ويعرف ماذا يقدم له كل البوم غنائي واصبحت هناك كيمياء بينهما كبيرة ويفهمان بعض جيدا في العمل والحياة .

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بقلم أحمد حمدي

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