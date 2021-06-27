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خليفة: تجربة «ثروة للتأمين» جيدة في استهداف عملاء التجزئة لمواكبة التغيرات العالمية

خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2021".
الشاذلي جمعة 2:52 م, الأحد, 27 يونيو 21 2:52 م, الأحد, 27 يونيو 21

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قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين”، إن الفترة الماضية شهدت تغيرًا في السياسة الاكتتابية في سوق التأمين بعد جائحة كورونا حيث ظهرت أنواع تأمين جديدة، وتغيرت شروط وترتيبات إعادة التأمين العالمية.

وأضاف خليفة، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، اليوم الأحد، أن تغير خريطة إعادة التأمين وتشدد المعيدين أثر على شركات التأمين المباشر.

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ولفت إلى وضع شروط جديدة لخطر فقد الإيراد، بعد تكبد المعيدين تعويضات في الخارج بسبب عدم وضوح العلاقة بين تلك التغطية وشمولها لجائحة كورونا.

وأكد أن تغطية فقد الإيراد في مصر واضحة ويتم استثناء الأوبئة، منها وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأشار إلى أن العائد على الاستثمار تغير عالميًا بسبب جائحة “كورونا” بما زاد من الحاجة لدى الشركات للربح من التأمين والاكتتاب الجيد والتسعير السليم.

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وأشار إلى ضرورة أن تركز شركات التأمين المصرية على عامل الربحية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، منها عملاء التجزئة وليس التركيز على عملاء الشركات فقط، لافتًا إلى أن شركته لديها تجربة جيدة في استهداف عملاء التجزئة في التأمين وذلك لمواكبة التغيرات العالمية.

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بقلم الشاذلي جمعة

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