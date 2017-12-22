خليجي 23.. اﻹمارات تجتاز عمان والسعودية تحقق الفوز الافتتاحي العاشر

علي المصرياجتاز المنتخب الإماراتي لكرة القدم عقبة صعبة جدًّا في بداية مسيرته بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 23"، المقامة حاليًّا في الكويت، بتغلب على نظيره العماني 1- صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.وأنهى ال

علي المصري





اجتاز المنتخب الإماراتي لكرة القدم عقبة صعبة جدًّا في بداية مسيرته بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، المقامة حاليًّا في الكويت، بتغلب على نظيره العماني 1- صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وأنهى المنتخب الإماراتي “الأبيض” الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم علي مبخوت من ضربة جزاء حصل عليها في الدقيقة 27 ونفذها بنفسه في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني باءت جميع محاولات المنتخب العماني (الأحمر) في تسجيل هدف التعادل رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له، فيما عاند الحظ المنتخب الإماراتي أيضًا في أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة رصيده من الأهداف.





السعودية تحقق الفوز الافتتاحي العاشر

حقق المنتخب السعودي فوزه العاشر في مبارياته الافتتاحية عبر تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، بعدما تغلّب على الكويت بهدفين مقابل هدف، في افتتاح النسخة 23 من كأس الخليج.

وشارك المنتخب السعودي في 22 نسخة من بطولات كأس الخليج على مدار تاريخ البطولة، وانتصر الأخضر في 10 مواجهات من مبارياته الافتتاحية، فيما خسر ثماني مرات، وتعادل في 4 مواجهات.

وكسر المنتخب السعودي عقدة دامت 44 عامًا عجز خلالها عن تحقيق الانتصار في ملعب كويتي على أصحاب الأرض عندما هزم الأزرق بهدفين مقابل هدف، في افتتاح خليجي 23 على استاد جابر الأحمد.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأخضر، والذي وضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر، وهو ما حصل بعد مرور 13 دقيقة حينما مرّر قائده أحمد الفريدي كرةً مميزة من خلف الدفاع الكويتي للمهاجم سلمان مؤشر، والذي أودعها في شباك الحارس حميد القلاف.

وفي الشوط الثاني استعاد المنتخب السعودي سيطرته، ونجح مهاجمه مختار فلاتك بتسجيل الهدف الثاني، بعدما أكمل تمريرة زميله محتار فلاتة المميزة في شِباك المنتخب الكويتي.

وعند الدقيقة 60 تمكّن مهاجم المنتخب الكويتي عبدالله البريكي من تسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله بدر المطوع ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس عساف القرني.

بتلك النتائج يعتلي المنتخل السعودي قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، صاحب نفس العدد في النقاط، فيما يأتي المنتخب الكويتي صاحب اﻷرض والضيافة في المركز الثاني، والمنتخب العماني في قاع المجموعة، دون رصيد من النقاط لكل منهما.