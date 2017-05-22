خلو أرصفة محطة حاويات شرق بورسعيد من السفن

أمانى العزازىكشف مصدر مطلع أن عدد السفن التى سجلتها المحطة، اليوم، لم تتجاوز سفينة واحدة استقبلها رصيف المحطة، وجارٍ حاليًّا تشغيل عملياتها الملاحية، فيما تنتظر المحطة دخول خمس سفن، وهو ما لم تعتده فى حركة السفن المترددة على الميناء. وأشار المصدر إلى أن رحيل تحالف كى لاين يانج مينج من شرق

أمانى العزازى

كشف مصدر مطلع أن عدد السفن التى سجلتها المحطة، اليوم، لم تتجاوز سفينة واحدة استقبلها رصيف المحطة، وجارٍ حاليًّا تشغيل عملياتها الملاحية، فيما تنتظر المحطة دخول خمس سفن، وهو ما لم تعتده فى حركة السفن المترددة على الميناء.





وأشار المصدر إلى أن رحيل تحالف كى لاين يانج مينج من شرق بورسعيد لميناء بيريه اليونانى خفّض معدلات تداول الحاويات وعدد السفن، وتدلُّ مؤشرات حركة السفن بشرق بورسعيد على حجم الخسائر التى مُنيت بها محطة الحاويات الوحيدة والتى تصل إلى فقد 600 ألف حاوية، مما ينعكس بشكل مباشر على إيراداتها وأرباحها، ومن ثم تأثر إيرادات موانئ بورسعيد التابعة لاقتصادية القناة.

يُذكر أن بيان الحركة الذى أعلنته موانئ بورسعيد التابعة لاقتصادية القناة أكد تسجيل ميناء شرق بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات، وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

فيما أكد البيان تسجيل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 4 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة، وخروج 2 سفينة، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.