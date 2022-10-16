خلود العميان: 34% من المبدعين العرب بقائمة under 30 من مصر 

قالت خلود العميان ، رئيس تحرير مجلة “فوربس” الشرق الأوسط ، إن قائمة أكثر 30 رائد أعمال تأثيرا تحت سن 30 عاما فى الوطن العربي تعد الأولى من نوعها للمبدعين العرب .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المجلة اليوم للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي تعتزم تنظيمه فى مدينة الجونة خلال نوفمبر المقبل .

وأضافت أن القائمة تضمنت ٣٥ شخصا مبدعا من الوطن العربي بمختلف المجالات منها : العلوم والتكنولوجيا والرياضة والحلول المالية ، مبينة أن 34% من أسماء المبدعين بالقائمة من مصر.

وأوضحت أن مهرجان فوربس الشرق الأوسط المزمع إقامته في الجونة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري يتماشى مع الرؤية العالمية لفوربس أمريكا، وسيتضمن جوانب ترفيهية وثقافية واقتصادية وقطاع الشركات الناشئة، وعدد من الخبراء الاقتصاديين من دول مختلفة.