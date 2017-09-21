خلل فني في حقل تمار يوقف ضخ الغاز لإسرائيل

عادل عبد الجواد انخفضت امدادات الغاز الطبيعي اليوم من حقل "تمار" الاسرائيلي من الخزان الرئيسي للحقل من 60٪ إلى 0٪ بسبب خلل فني في خط الأنابيب، لم يعرف سببه وطبيعته حتي الآن، بحسب موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الاسرائيلي، بينما أفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه سيتم الانتهاء من معالجة الخطأ غدا



عادل عبد الجواد



انخفضت امدادات الغاز الطبيعي اليوم من حقل “تمار” الاسرائيلي من الخزان الرئيسي للحقل من 60٪ إلى 0٪ بسبب خلل فني في خط الأنابيب، لم يعرف سببه وطبيعته حتي الآن، بحسب موقع “ذا ماركر” الاقتصادي الاسرائيلي، بينما أفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه سيتم الانتهاء من معالجة الخطأ غدا ويتم بعدها استئناف توريد الغاز بعد إصلاح الخلل.

وأدى الخلل الذي وقع في خط أنابيب الغاز الطبيعي بحسب الموقع الإسرائيلي إلى تعليق النشاط إلي سواحل عسقلان جنوب إسرائيل عقب تقرير معلوماتي ورد من شركة نوبل للطاقة التي أفادت بوجود بخلل فني في حقل “تمار” المتواجد في عرض البحر المتوسط قبالة شواطئ البلاد.

يذكر أن حقل تمار تم الكشف عنه في 2009 بعد عمليات تنقيب في حوض المشرق بين إسرائيل وقبرص ولبنان، وقالت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية حينها إن الغاز سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية وكذا انخفاض سعر الكهرباء، وقدرت الشركات العاملة في إنتاج الغاز في الحقل أن إمدادات الغاز الجديدة ستوفر للاقتصاد الإسرائيلي المعتمد بشدة على الواردات النفطية 3.6 مليار دولار سنويا. وقالت إنها استثمرت 3 مليارات دولار في تطويره.