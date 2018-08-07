خلل أمني يؤدي إلى إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت بألمانيا

(رويترز)قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنه جرى إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت لعدة ساعات يوم الثلاثاء عقب خلل في إجراءات الأمن أدى إلى السماح لأسرة فرنسية مؤلفة من أربعة أفراد بمغادرة المنطقة الأمنية رغم أن اختبارات الكشف عن المتفجرات جاءت إيجابية.وبعد انطلاق جرس الإنذار تم تحديد مكان الأسرة في

(رويترز)

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنه جرى إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت لعدة ساعات يوم الثلاثاء عقب خلل في إجراءات الأمن أدى إلى السماح لأسرة فرنسية مؤلفة من أربعة أفراد بمغادرة المنطقة الأمنية رغم أن اختبارات الكشف عن المتفجرات جاءت إيجابية.

وبعد انطلاق جرس الإنذار تم تحديد مكان الأسرة في صالة الركاب وأعيد تفتيشها والسماح لها بمواصلة رحلتها بعد أن ثبت عدم وجود شيء معها.

ولكن تم إخلاء قاعتين لانتظار الركاب في الصالة رقم واحد بالمطار وإغلاقهما بشكل مؤقت مما أدى إلى تعطل حركة السفر خلال موسم عطلات الصيف المزدحم في المطار.

وقالت الشرطة على تويتر“ سبب إخلاء المبنى خطأ من ضابط أمن . فعلى الرغم من أن الكشف عن المتفجرات جاء إيجابيا فقد سُمح لأسرة فرنسية من أربعة أفراد بمغادرة المنطقة الأمنية“.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن السبب الذي جعل الكشف الأصلي عن المتفجرات يأتي إيجابيا كما لم تعط أي تفاصيل عن كيفية تجاوز الأسرة إجراءات الفحص الأمني دون أن يوقفها أحد.

وبعد ذلك قالت الشرطة على موقع تويتر إنه تمت إعادة فتح المناطق المتأثرة مما أتاح للركاب وكذلك العاملين في المطار وموظفي شركات الطيران العودة.

يأتي هذا الحادث بعد أسبوع ونصف من حادث أمني تجاوز فيه شخص نقطة تفتيش دون أن يخضع لإجراءات الأمن المعتادة في مطار ميونيخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا بعد مطار فرانكفورت. وأدى هذا إلى إلغاء 300 رحلة وأثر على أكثر من 30 ألف راكب.