خلف الحبتور: أعددت مشروعا يحول شارع صلاح سالم إلى جنة ومصر مش هتحتاج بعده لقروض (فيديو)

قال خلف الحبتور، رجل الإعمال الإماراتي، إنه أعددت دراسة سوف أضعها أمام مسؤولين بإنشاء مشروع من الكلية الحربية حتى آخر شارع صلاح سالم بمصر الجديدة ستجعله جنة.

جاء ذلك في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد.

وأضاف: “سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض كهدية ودراسة من عندي لبعض المسؤولين”.

وأكد أن “هذا المشروع سيجعل الشارع أهم من لندن وبرلين، لأن مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها الآن”.

وشارع صلاح سالم من أكبر وأهم الشوارع في القاهرة .