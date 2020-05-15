«خلف أبواب مغلقة».. استئناف الدوري الروسي من 21 يونيو حتى 22 يوليو

كشفت اللجنة التنفيذية للدوري الروسي، عن موعد استئناف الدوري المحلي من جديد، بعد توقفه الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للدوري الروسي أن الجولات الثمانية المتبقية من مسابقة الدوري الروسي، ستستكمل اعتبارًا من 21 يونيو وحتى 22 يوليو المقبل.

وشددت اللجنة التنفيذية للدوري الروسي على أن جميع مباريات الموسم المتبقية ستكون خلف أبواب مغلقة، كما سيتم اعتماد خمسة تغييرات لكل مباراة وفقًا لقرارات فيفا.

بدورها، تناقش السلطات التنفيذية قواعد استئناف التدريبات وإقامة المباريات وسيتم الإعلان عنها فور الموافقة عليها.

ويتصدر زينيت سان بطرسبرج جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويأتي فريق لوكوموتيف موسكو خلفه في الوصافة برصيد 41 نقطة بالتساوي مع كراسنودار صاحب المركز الثالث.